中国驻越大使熊波： 天时地利人和

中国驻越大使熊波在中共中央总书记、中国主席习近平对越南进行访问会见媒体时表示，不仅是两国关系整体而言，还是就务实合作而言，两国关系都是机遇大于挑战。首先谈到机遇，我们两党两国之间的政治互信在持续的巩固深化。

两国之间各个领域的合作需求在持续的扩大提升。双方加强各领域合作，具有天时地利人和等方面的有利条件。

这些有利的条件可以说是得天独厚。中越之间政治制度相同、理想信念相通，发展道路相似，各领域合作利益广泛。其实还有文化，也是相通的。这些都是非常有利的条件。

说到重点合作领域，在新的形势下，熊波大使认为双方应进一步挖掘和发挥两国之间的独特优势，加快推进各个领域的合作，包括进一步加快两国的发展战略对接，特别是构建一带一路和两廊一圈。

同时应进一步加强两国之间的陆海空往之间的互联互通，包括陆地联通海上的航运空中的航班，加快包括电子商务在内的联通等。双方应尽快扩大和加强两国之间的铁路和公路等硬设施的联通。

中越两国互为非常重要的经贸合作伙伴。中国是越南最大贸易伙伴，越南是中国在全球的第四大贸易伙伴。

据中国海关的统计，今年前11个月，越南对华出口和去年同期相比增长了3.7%。

越南对华贸易逆差和去年同期相比减少了24.8%。

熊波大使认为，中国和越南都是发展中经济体，都是外向型的经济。 根据去年的统计数据，越南的出口比重接近GDP规模的两倍。 因此，对于越南这样高度外向型的经济来说，有一个非常稳定的自由开放的国际贸易环境是非常重要。

熊波大使强调，中方愿意扩大对越南农产品特别是水果的进口。

今年前三季度中国从越南的农产品进口额和去年同期相比增长了160%。前十个月中国从越南等榴莲进口额达到了19.5亿美元，比越方去年底今年初提出的目标（10亿美元）相比翻了1倍。

熊波大使表示，很多到越南访问的中国代表团和到越南旅游的中国游客说，越南的榴莲，非常好吃，价格实惠，在中国非常受欢迎。

还有一个品种就是生鲜椰子。中国正在加紧推进检疫准入的磋商，这也是非常巨大的一个市场。

据了解，中国对椰子进口的需求持续增加，国内主要椰子产地海南岛每年椰子产量仅2.5亿个，中国每年市场需求量高达26亿个，此外还有加工椰子需要1.5亿个，因此存在巨大的需求缺口。椰子营养丰富，脂肪含量低，味道鲜美，从而成为需求快速增长的热带水果。

由于中国市场对椰子的需求巨大，但该国的椰子产量只能满足市场需求的10%，因此只能依靠进口椰子来满足消费者的需求。

目前，越南有超过18万公顷的农业用地用于种植椰子，主要集中在中部海岸省份和湄公河三角洲，如茶荣省和槟椥省。 因此，越南是全球第七大椰子生产国。

目前，各椰子种植地正在努力提升产品质量。 值得注意的是，为了顺利向中国出口椰子，各家企业纷纷投资建设有机椰子农场。 超过 7000 公顷的椰子获得有机椰子认证就是最鲜明的例子。

凭借越南农民和企业改变做法以适应包括中国市场在内的出口市场的努力，越南新鲜椰子将有望获得进入中国市场的“通行证”。（完）