中国驻越大使熊波：越中合作关系新定位新方向新动力

中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平将于2023年12月12日至13日对越南进行国事访问。值此机会，中国驻越大使熊波就此次访问的内容接受了记者的采访。

中国驻越大使熊波在提及两党两国关系的进展和亮点时表示，中越关系是一种非常特殊的关系，在世界上并不多见。两国都是共产党领导的社会主义国家，还是山水相连的友好邻邦。同时兼具这两种特征的国家在世界上并不多见。

熊波大使强调，说起中越关系，不能不回想起过去的两党两国关系，就是两个国家在上世纪中叶以来在争取国家独立和民族解放长期的斗争当中，双方长期并肩战斗、相互支持，结成了牢不可破的传统友谊，而毛泽东主席、胡志明主席为此作出了重大的贡献。

“中越情谊深、同志加兄弟”这一句话是对中越关系最生动的写照，这是胡志明主席的话。

近年来，在习近平总书记、阮富仲总书记的战略引领下，中越全面战略合作伙伴关系不断取得长足的发展。特别是去年阮富仲总书记应邀于中共二十大刚刚结束之后访问中国，是中方在二十大后接待的第一位主要的外国领导人，这次访问取得了圆满成功。此次访问具有历史性意义，两党最高领导人就推动中越关系在新时期不断迈上新台阶达成重要共识，为两党两国今后的发展指明了方向。

双方的政治互信持续深化，去年阮富仲总书记访华以来，今年两党的高层保持了非常紧密的沟通。越南国家主席武文赏出席了第三届一带一路高峰论坛，范明政总理出席天津达沃斯会议和今年9月份在南宁举行的中国东盟博览会等等。

年初以来，有超过半数的越共中央政治局委员的领导同志以及许多地方领导访问了中国。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅也访问了越南并主持双边合作指导委员会的第15次会议。中国全国政协的王勇副主席对越南进行了访问，广西、云南、海南三个省区的省委书记也先后访问了越南。

通过这些高层的互动，双方领导人就重要议题深入交换了意见并深化治党治国理论经验交流。

双方务实合作也持续深化，贸易投资等领域合作亮点纷呈。

双方的人员往来、人文交流合作日益的活跃，疫情之后双方人员往来迅速恢复。今年前11个月到越南来旅游的中国游客超过了150万人次。

熊波大使重申，去年以来中越关系保持了非常良好、非常强劲的发展势头。“我们对中越关系的发展未来充满信心。”

熊波大使表示，此访是习近平总书记、国家主席在中共十八大就任总书记之后第三次访问越南，这也是对去年阮富仲总书记访华的一个回访，从2015年以来两党最高领导人这次就实现第三次互访。

熊波大使在谈及此次访问的重要意义时指出，坚持两党最高领导人对中越关系发展的战略引领是两国关系发展最大的优势和最根本的保障。他说，在国际形势复杂多变难以预料、世界某一些地区正在发生战争的背景下，东亚地区保持和平的发展状态是非常值得珍惜，非常难得的。中共中央总书记、中国主席习近平在世界的政治、经济发展都充满了不稳定性不确定性的背景下对越南进行了访问。

熊波指出，对于两个国家的内部情况，中越两国的社会主义事业都开启了新征程，进入了新发展阶段，相信两党最高领导人有很多意见需要交换。

这次访问是两党最高领导人在新形势下保持和加强高层战略沟通的一次非常重要的机会，这次访问已将在中越全面战略合作伙伴关系15年的深厚积累的基础上进一步确定新时代两国关系的新定位，明确两国关系下一步发展的新方向，为两国在各个领域的合作开辟新前景，为两国关系的持续发展注入新的动力。所以可以说是新定位新方向新动力。

熊波大使表示，访问期间，两国领导人会相互通报各自党和国家事业发展的最新进展情况，就新时代进一步的深化和提升中越全面战略合作伙伴关系来深入交换意见，同时明确两国关系今后发展的新的方向。

两国领导人会就政治安全经贸务实合作，人文交流以及在多边领域的合作等等重大问题深入交换意见。

双方将在党际交往、防务、部门与地方合作、司法、传媒、发展对接、经贸投资、数字经济、绿色发展、农产品准入、水利、海上合作等领域达成数十项非常有分量的合作成果。

熊波大使再次强调，坚持两党最高领导人对中越两党两国关系发展的战略引领，是中越关系发展最大的优势，也是最终最根本的保障。这是这些年来中越关系能够保持长期健康稳定发展的一条非常重要的经验。

熊波表示，习近平总书记和阮富仲总书记之间的每一次交流，都是当代世界两位伟大的马克思主义政治家理论家、战略家之间的非常重要的思想交流和战略沟通，对两党两国关系的发展起着领航定向的决定性作用。

两党总书记在十二年前的2011年就认识。两位领导长期以来一直以各种方式保持着非常密切的沟通和交流。阮富仲总书记曾说过，每一次和习近平总书记谈话交流都是越谈越投机，越谈共同语言越多，这个使他很感动。

熊波说：“我们两国经常说，毛泽东主席和胡志明主席亲手缔造的中越传统友谊，是我们两国和两国人民的宝贵财富。我认为习近平总书记和阮国仲总书记，我们两党最高领导人之间这种深厚的同志式的情谊，同样是我们两国和两国人民的宝贵财富。”（完）