中国驻越大使熊波：中越各领域务实合作一定会进一步提质、升级、加速

近年来，越中关系始终保持发展势头并取得积极成果。 值此2024年甲辰年春节即将来临之际，越通社记者就越中关系前景以及促进两国各领域合作的举措采访了中国驻越大使熊波。

记者：今年是越中建交74周年，您认为两党两国关系发展有何亮点？您对中共中央总书记、中国主席习近平成功访越后，越中关系发展前景有何评价？

熊波大使：最近中越关系最大的亮点就是去年12月中旬，习近平总书记、国家主席应阮富仲总书记邀请，对越南进行国事访问。这是两党两国关系中最大的事情。这次访问在双方共同努力下，取得了圆满成功。最重要的政治成果就是两党最高领导人共同宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，确定了中越关系新定位，开启了中越全面战略合作伙伴关系的新篇章。应该说这是两党两国关系史上具有里程碑意义的一件大事，必将对今后中越关系发展产生深远影响。

关于构建具有战略意义的中越命运共同体，双方一致认为它的核心内涵是中越共同致力于为两国人民谋幸福、为双方国家谋振兴、为全人类谋进步。它不仅体现了我们双边关系提质升级，也体现了中越两党胸怀天下的国际主义情怀。中越两国要为应对国际社会面临的共同挑战加强合作、作出贡献。因此这次访问的意义是非常重大的。

关于双边关系发展，这次访问确定了6个“更”的发展目标，政治互信更高，安全合作更实，务实合作更深，民意基础更牢，多边协调配合更紧，分歧管控解决更好，这6个“更”非常全面，明确了中越关系各方面发展方向。我认为，经过这次访问，中越关系一定会进入一个新的发展阶段，中越各领域务实合作一定会进一步提质、升级、加速。

记者：近几个月以来，越中贸易往来十分活跃，一些边境口岸得到升格开放。您认为，今后双方应采取哪些措施来推动越中经贸投资合作关系实现可持续强劲发展？

熊波大使：我们很高兴地看到，疫情防控平稳转段之后，中越全面恢复正常经贸合作往来。许多边境口岸开通升级，部分普通口岸升级为国际口岸，使两国之间的往来更加便捷。中越经贸投资合作关系呈现出活跃发展的新状态。

根据中方统计的最新数字，去年中越贸易额达到2298亿美元，接近2300亿美元。越南对华出口达到了921.8亿美元，增长了4.8%。中国是越南各方向贸易出口中为数不多的保持增长的方向，证明了中越合作和中国市场的重要性。

中国市场的潜力非常大。越南对华农产品出口保持了较大幅度增长，特别是果蔬。榴莲对华出口额达20亿美元（之前提出的目标为10亿美元），再次证明中国市场的潜力。中国对越投资去年达到了44.7亿美元，增长77.6%，说明中国企业看好越南，看好越南的发展前景，愿意到越南来加大投入。我相信这个势头会继续保持。比如我最近见到一些光伏领域的中资企业，他们都在计划加大对越南的投资，有的建设了两期，还要再建设第三期。这些都标志着中越两国经贸投资合作有着非常良好的前景。所以，在习近平总书记、国家主席对越南进行成功访问的良好形势下，相信两国务实合作一定会取得更大发展。

下一步，我们要继续保持这种良好势头。首先，要进一步保持和加强政策沟通。最重要的是两国领导人高层战略沟通。今年我们会继续保持高水平的领导人往来。在领导人机制下，有政府间高层级对接平台，就是中越双边合作指导委员会，今年将会召开第十六次会议。在这之下还有一个重要的合作顶层设计平台，就是“一带一路”建设和“两廊一圈”建设对接，我们已经签署对接规划，今年会加紧推动落实。

双方还在重点推进陆海空网全方位互联互通，包括陆地交通基础设施、海上航线、空中航线，还有互联网的对接。这样一来，我们各领域往来、经贸投资合作关系都会更加紧密。特别是双方都高度重视优先加快推动铁路基础设施的互联互通，把中越接壤、陆海相连的地缘优势最大限度的发挥出来。中方将积极支持越南加快推进老街—河内—海防标准轨铁路下一步建设工作，开展可行性研究，同时支持越方开展同登—河内，芒街—下龙—海防这两条铁路的规划工作，这是下一步要大力推动的。越南其他方向的铁路建设，中方也愿根据越方需要积极提供合作协助。中国积极支持越南加快推进工业化现代化进程，实现这一越共十三大确定的发展目标。

越南要加快推进工业化，通过工业的现代化来推进整个经济社会的发展。中方愿意大力支持，在这个过程中鼓励有实力、有资质、有能力、有意愿的企业到越南来投资合作，特别是参与数字经济、绿色发展、能源转型、信息通信、农业开发、矿产合作等领域合作。中方愿同越南加强新能源汽车领域的合作，这有利于实现越南党和政府提出的到2050年实现净零排放的宏伟目标。

记者：近日，越南青年艺术家参演一档中国电视综艺节目并受到好评、越南著名咖啡品牌积极拓展在华业务等，上述活动为增进两国民间交流作出积极贡献。您认为应采取哪些措施来增进两国民间交流特别是两国年轻一代交流？

熊波大使：两国人民之间的相互理解和人文交流，是中越关系发展必不可少的重要基础。习近平总书记访越达成了6个“更”里，有1个目标就是民意基础更牢。我们愿意和越方一起朝着这个目标去努力。

要实现这个目标，首先要进一步增进两国人民彼此了解，不是泛泛了解，而是相互能够客观认识真实的对方，中国人民了解一个真实的越南，越南人民了解一个真实的中国。要做到这一点，就要加大两国人民的直接交流，我们鼓励更多中国游客到越南旅游，鼓励更多越南游客到中国旅游，更多越南年轻人到中国留学，实实在在的在中国学习生活。

两党两国人民在过去战火纷飞的年代和各自争取国家独立、民族解放进程中并肩战斗，相互支持。这段历史是我们两党两国关系的宝贵财富，年轻一代需要弘扬这一友好传统。同时，两国人民需要了解当代，了解现在中国和越南在党的领导下，建设符合各自国情的社会主义，推进各具特色的现代化道路。在这方面中国取得了举世瞩目的辉煌成就，成为世界第二大经济体。越南也取得了巨大成就，经济长期保持稳定快速发展。两国人民需要了解这些，这也是认识对方的很重要的一部分。

第三就是要强化人文纽带。艺术文化、影视作品、音乐、旅游等等，都是很好的途径和渠道。

记者：据了解，在包括越南和中国在内12个国家的共同努力下，第78届联合国大会首次通过决议将春节确定为联合国假日，您对此有何评价？值此新春佳节到来之际，请您为越南人民送上新春祝福。

熊波大使：春节是中越两国人民共同的传统佳节，不仅是中越两国，还有很多国家、很多国家的族群也都过春节，这是东方文化的一个重要元素。联合国大会把它作为联合国假日，我认为是理所应当、顺理成章的，也为此非常高兴。

利用这个机会，我也想借越通社平台向越南人民致以新春的良好祝愿。祝越南人民在以阮富仲总书记为首的越共中央坚强领导下，按照越共十三大确定的奋斗目标，在继续推进越南经济社会各领域建设方面，在今年取得新的更大成就。祝越南国泰民安，人民安居乐业、幸福安康。

记者：谢谢您！（完）