中国驻越大使熊波：中方高度重视并对国会主席王廷惠访华充满期待

应中华人民共和国全国人大常委会委员长赵乐际邀请，越南国会主席王廷惠将从4月7日至12日率越南社会主义共和国高级代表团对中华人民共和国进行正式访问。

值此机会，越通社记者就此次访问的相关内容采访了中国驻越大使熊波。

记者：越南国会主席王廷惠即将对中华人民共和国进行正式访问。您认为此访对两国关系发展有何意义？

熊波大使：此次访问是王廷惠主席作为国会主席首次对中国进行正式访问，中方高度重视、热烈欢迎。这次访问是两党两国高层保持和加强战略沟通的重要互动，首要任务是加快推动落实两党最高领导人达成的一系列重要共识，特别是去年习近平总书记、国家主席访问越南期间，同阮富仲总书记达成的一系列新的重要共识，其中最重要的是保持两党高层密切往来，王廷惠主席访华本身就是保持高层往来的具体行动。

同时，这也是双方宣布构建具有战略意义的中越命运共同体之后，越南高层领导人首次访问中国，致力于两国人民幸福，致力于人类的和平与进步事业。也是宣布构建中越命运共同体之后两国立法机构最高领导的首次会晤，对推动两国各领域合作，加强双方治党治国理政经验交流，对接各个领域重点合作，深化两国立法机构交往有重要意义。

这次访问期间双方将签订两国立法机构间新的合作协议，成立立法机构间新的高层对话机制。总之，这次访问意义非常重要，我们对这次访问将会取得丰硕成果充满期待。

记者：您对越南国会与中华人民共和国的合作关系对两国关系的发展作出了贡献有何评价？

熊波大使：两国立法机构的交往是两党两国关系的重要组成部分，在两国关系发展过程中，两国立法机构交往同步取得很大发展，立法机构高层领导之间保持紧密沟通。

去年3月，中国第十四届全国人大常委会成立后，赵乐际委员长首先同王廷惠国会主席举行视频会晤，这次王廷惠主席对中国进行正式访问，也是两国立法机构保持密切往来的延续。

记者：在两国建立新的合作框架背景下，您如何评价未来越中两国关系发展面临的机遇和挑战？

熊波大使：首先，中越关系同任何一组双边关系一样机遇与挑战并存，不可能只有机遇而没有挑战。我认为中越关系最鲜明的特征是机遇远远大于挑战，而且通过双方努力，一些挑战也可以得到有效的管控，并且在一定的条件下转化为合作机遇。

从机遇来讲，最大的机遇或者说中越关系最根本的优势是双方都坚持两党最高领导人的战略引领，坚持两党关系对两国关系的政治引领。

双方把维护政治安全，即维护党的执政安全、社会主义制度安全作为根本战略利益。双方高度重视加强治党治国理政经验交流，相互支持重大政治议程，支持实现两党各自确定的中长期发展目标。

此外，由胡志明主席、毛泽东主席等两党老一辈领导人亲手缔造和精心培育中越传统友谊是双方共同宝贵财富，支撑双方不断加强合作，是我们今天共同推动事业发展的强大精神力量。

中越互为举足轻重的经贸合作伙伴，中国是越南最大贸易伙伴，越南去年是中国第五大贸易伙伴，双方经贸投资联系非常紧密。我们还具有山水相连、交通便利的地理优势和文化相通、人员往来密切的人文交流优势，这些都是发展中越关系的主要机遇。

同时，双方各领域合作同两国之间合作的有利条件和巨大潜力相比还不太相称。

去年习近平总书记访越期间，两党两国高层达成了“分歧管控解决更好”的目标，在高访中达成这样的共识并不多见，这恰恰显示了中越双方正视和妥善管控分歧的意志、决心和信心。

记者：经贸投资合作是两国关系发展的重要引擎，请您介绍和评价两国务实合作成果进展？

熊波大使：两国经贸投资合作一直保持强劲发展势头，在世界总体外部环境复杂演变、充满挑战背景下，保持这样的发展势头十分不易。过去一年，在复杂外部环境下，中越经济发展遇到不少挑战，但都能保持5%以上增速，这是非常了不起的成绩。

同时双边贸易没有出现大幅下滑，根据中方统计，两国贸易额达2298亿美元，越南对华出口增长4.8%。

我想强调的是，越南对华农产品出口，特别是果蔬出口金额在双边贸易中占的比重虽然不大，但非常重要，越南领导人对此高度重视，过去一年，越南对华果蔬出口增长139.5%，占越果蔬出口总额65%。特别是榴莲出口将近50万吨，总额达21亿美元。我们相信越南今年对华果蔬出口将延续这种强劲发展势头。今年第一季度势头非常好。

中国对越投资也在保持快速增长，去年中国对越投资达44.7亿美元，同比增长77.6%，在越南年度吸引外资中排名第四。

去年习近平总书记、国家主席访越期间，双方就加强务实合作达成一系列重要共识，其中优先领域是加快推进交通基础设施互联互通。

习近平总书记、国家主席还明确表示，中国坚定支持越南加快推进工业化现代化进程，愿积极参与越南经济转型升级，特别是能源转型。最近有很多中国大型能源发电企业负责人在越考察，加快推进能源转型升级对越南经济可持续发展、推进工业化进程、实现净零排放目标有着重要意义。中资企业可以在越南能源转型、电力发展的政策咨询、技术服务和包括风能、太阳能、储能、氢能等新能源方面提供有力帮助。

记者：谢谢您！