中国驻越大使何炜：越中关系全面发展，为两国人民带来切实利益

12 月 29 日下午，中国驻越南大使馆在河内举行座谈会，向媒体介绍越中双边关系取得的突出成就以及新阶段双方合作的发展方向。



何炜在座谈会上表示，2025 年具有特殊重要意义。在双方积极落实两党两国最高领导人达成的重要共识、共同庆祝越中建交 75 周年的背景下，双边关系实现了跨越式发展。



何炜指出，过去一年最突出的亮点是两党两国最高领导人之间具有历史意义的互访，特别是中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问。此次访问不仅再次表明越南始终是中国周边外交的优先方向，也推动双方签署了创纪录的 45 份合作文件，涵盖经济、贸易、农业、文化等传统领域，以及人工智能、基础设施互联互通、社会保障等新兴领域。何炜强调，在越南共产党中央驻地集中展示的一系列合作文件，生动体现了双方取得的丰硕成果。



在经贸领域，中国连续 20 多年保持越南最大贸易伙伴地位。2025 年前 11 个月，双边贸易额已超过 2024 年全年水平，创下两国贸易往来历史新高。双方在投资合作、产业链和供应链对接方面不断深化，为两国企业和人民带来了实实在在的利益。



在农业合作方面，何炜表示，这一领域的合作成效尤为显著、惠及民生。今年越南对华出口果蔬产品中，仅榴莲一项就实现 34 亿美元，对华出口量占越南榴莲出口总量的 90% 以上。同时，越南北部三条标准轨铁路项目以及河内朔山垃圾焚烧发电厂等一批战略性基础设施项目正稳步推进，为越南现代化建设和绿色转型作出积极贡献。



在人文交流方面，2025 年被确定为“越中人文交流年”，双方开展了“红色之旅”、人民论坛、青年友好交流等一系列丰富多彩的活动。2025 年，中国赴越游客达到 480 万人次，约占越南国际游客总量的 25%；在中国留学的越南学生人数已超过 2 万人。特别是 2025 年 12 月初成功实现二维码支付互联互通，为两国人员往来、经贸合作和旅游交流提供了极大便利，有效解决了游客长期面临的支付难题。



座谈会场景 图自越通社

展望 2026 年，何炜指出，这一年具有关键意义。中国将启动实施第十五个五年规划，目标是到 2035 年基本实现社会主义现代化；越南也将召开越南共产党第十四次全国代表大会，开启民族奋发图强的新纪元。双方在创新发展、数字经济和新质生产力等战略方向上的高度契合，将成为加强战略对接、深化治国理政经验交流的重要动力和基础。



何炜表示，双方应进一步加强理论交流和经验互鉴，通过系统总结发展经验、相互学习借鉴，共同夯实长期可持续发展的理论基础。在国际形势复杂多变的背景下，共同研究符合各自国情和发展传统的发展道路具有重要现实意义。



双方应持续提升务实合作成效，重点加强产业链和供应链合作，推动越中经贸合作向更高质量、更深层次发展，促进生产链条更加紧密衔接，鼓励在高附加值领域开展投资合作，同时充分利用中国超大规模市场，助力越南商品扩大出口。



双方还将不断深化人文交流。持续加强民间往来，将夯实双边关系的社会基础，为两国人民带来更多福祉，并进一步彰显越中传统友好关系作为双方各自发展的重要动力。



在当前国际形势复杂演变的背景下，何炜表示，中国和越南将继续加强协调配合，共同推动全球发展、安全、文明和治理等重要倡议，为地区乃至世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。



值此 2026 年新年即将到来之际，何炜向越南人民致以诚挚的新年祝福，祝愿越南成功召开越南共产党第十四次全国代表大会，并表示相信两国新闻媒体将继续发挥桥梁纽带作用，为不断巩固和发展越中“同志加兄弟”的传统友谊作出积极贡献。（完）