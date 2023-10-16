中国驻越南大使：良好合作继续是中越两国关系的主流

应中共中央总书记、中国国家主席习近平的邀请，越南国家主席武文赏将率越南高级代表团出席将于2023年10月17日至20日在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。值此之际，中国驻越南大使熊波同新闻媒体机构记者举行见面会，就越中两国关系进行交谈。

熊波大使表示，中越两国正进入新的发展阶段。自从2008年中越建立全面战略合作伙伴关系15年来，两党两国关系保持不断健康、稳定发展的态势。中越两党两国高层领导人之间的政治互信不断得到加强和深化，这就是中越关系中的第一大亮点。

2023年年初至今，中越两党两国高层领导人继续保持定期交往和接触。越南政府总理范明政两次访华并出席重要多边会议；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央组织部部长张氏梅同志及多名越共中央政治局委员访华。预计2024年，双方将继续举办理论研讨会，恢复党建治国经验交流机制。

熊波大使指出，15年来中越两国关系的第二个亮点是两国经贸和人文领域合作达到历史最高水平。熊波大使说：“我认为中越两国关系的亮点不仅在于双方建立政治互信，还在于投资与经贸合作。这对于各自国家的发展也非常重要。”

熊波大使表示，多年来，中国一直保持越南第一大贸易伙伴地位，越南也是中国在东盟第一大贸易伙伴。中国对越南投资保持快速、可持续增长趋势。去年，中国对越南的投资资金排名第三，但今年前9个月，中国对越南的投资资金排名第二。

中越两国人文交流也保持快速恢复势头。截至目前，中国赴越南旅游人数持续增加。熊波大使认为，在这一领域，双方仍有很大发展潜力。 他说：“2019年，中国赴越南游客约580万人次。随着两国航班的恢复，这一领域的发展潜力仍然很大。”

熊波大使表示，越中合作关系的第三个亮点是越中在地区和国际共同事务中的交流与合作不断得到加强。熊波大使说：“中方高度重视越南在地区和国际共同问题上发挥重要作用，并支持越南在解决地区和国际问题上继续发挥重要建设性作用。”

中国驻越南大使熊波指出，中越同为社会主义国家，也是发展中国家和新兴经济体，所以两国共享重要而广泛共同利益，共担国际共同事务。

谈到机遇和挑战时，熊波大使表示，从国际形势看，未来一段时期中越关系在总体上机遇大于挑战。

尽管在世界上部分地区仍存在冲突，但世界基本处于和平、合作、发展的潮流。其中，亚太地区已成为世界经济增长的重要推动力量。熊波大使认为，这是中越作为发展中国家和新兴经济体在国际舞台上不断提高发言权、贡献和影响力的重要基础。

除了国际和外部因素外，越中双边合作的稳定性也是未来两国关系发展走向的尤为重要的因素。熊波大使再次申明，中越两党两国高层领导人之间的政治互信日益增强，两国人民之间的感情也不断紧密相连。他强调，随着中越两国高层领导人达成了共识，两国良好合作将继续是中越关系的主流。（完）