中国驻越南大使熊波：具体化中越两国领导人达成的重要共识

中国驻越南大使熊波已会见越南媒体，就范明政总理此次出访的意义和取得的结果接受媒体记者的采访。



越南在世界经济当中产生重要的影响



熊波大使表示，范明政是应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）邀请赴中国出席于辽宁省大连市举行的世界经济论坛2024年第十五届新领军者年会，体现了中国政府对越南的高度重视，也体现了世界经济论坛对越南的高度重视，体现了越南在世界经济当中产生了重要的影响。



范明政总理作为与会的外国嘉宾，同波兰总统安杰伊·杜达、中国国务院总理李强、世界经济论坛主席一起坐在主席台，在开幕式上发表了非常重要的主旨演讲。



范明政总理已介绍了越南经济革新发展取得重要的成就，下一步的一些发展思路，同时欢迎世界各国的企业到越南投资合作。



范明政总理在讲话当中高度评价中国的发展成就，尤其是中国对世界经济增长做出的重要贡献。其充分体现了中越两国在一些涉及全球发展的重大问题上的共同思考。范明政总理的讲话非常重要并受到各国的欢迎。



熊波大使表示，中方高度评价这些年来，在以阮富仲总书记为首的越南共产党中央委员会的领导下，越南人民在推进经济社会发展中取得重要成就。越南已克服了新冠肺炎疫情带来的重大困难，保持经济健康稳定的发展。经济发展呈现良好的势头。目前，越南经济规模已经进入全球前四十，越南贸易额已经进入全球前二十。各方普遍认为今年越南GDP增长预期将超过百分之六。



熊波大使强调，上述成就和越南对地区乃至世界经济的重要作用就是范明政总理连续三届受到邀请出席该论坛的少数外国领导之一。



策划所有领域的合作路线图



熊波大使在对范明政总理与中国高层领导接触取得的结果和意义时表示，范明政已与中共中央总书记、国家主席习近平等中国高层领导接触。这是中越两国高层领导之间的重要战略沟通。在各会见会谈上，双方高层领导已加强战略沟通并达成许多重要共识。



范明政总理在大连与李强总理会谈时，两国总理已对两国在各个领域合作情况进行全面评价，对习近平总书记国家主席去年访问越南以来，两国在推动构建具有战略意义的中越命运共同体在各个领域取得的重要成果，同时规划出下阶段两国在各个领域的合作路线图。



范明政总理在北京会见王沪宁政协主席时，两位领导已就进一步加强治党治国理政、加强党的建设、推动各自的社会主义事业、面向新时代新阶段去发展、深化各自的改革/革新等重大的理论问题进行了深度交流。



熊波大使强调，范明政总理此次出访具有十分重要的意义，继续具体化两党最高领导人和高级领导人达成的重要共识，尤其是联合声明、各项文件和联合协议中各内容，旨在维护和进一步推动两国现有积极发展势头。



越南会成为连接欧洲东亚乃至东盟的重要交通枢纽



熊波大使在就今后两国尤其是在交通基础设施发展领域的合作机会回答记者提问时表示，加快推进中越在交通基础设施方面的互联互通，特别是边境跨境铁路互利互通是中越双方一致认为要推进合作的一个优先领域， 双方都高度重视。



在访问中国期间，范明政总理已出席中越战略基础交通基础设施对接合作对接洽谈会。多家从事交通基础设施的各大企业和集团领导人出席。中国政府也专门委派张国清副总理参会并发表重要讲话。



熊波大使强调，加快推进交通基础设施的建设符合双方的需要，也符合越南下一步要加快发展的需要。越共十三大也将加快推进交通基础设施建设作为三大战略突破之一。



中国人有一句话“要想富先修路”，它揭示的就是交通基础设施对经济发展的重要性。也就是说提升物流能力对经济体的发展至关重要，熊波大使分析说。



熊波大使表示，中方十分重视推进中越在这些方面的合作，特别是越南北部地区和中国接壤地区的项目。目前，中方已经帮助越南完成了老街河内海防铁路的规划制定工作。在越方完成准备工作后，中方愿展开对各项目的可行性研究工作， “我以为，这些项目将为越南经济的发展做出重要贡献”，熊波大使强调。



熊波大使认为，加强两国跨境铁路对接具有重要意义和战略性，展现出两国的高度政治互信，进一步密切中越在供应链和生产链中的合作关系。目前中国是越南的最大贸易伙伴。在加强对接和完善各联运铁路后，越南将成为连接欧洲、中亚乃至东盟的一个重要的交通枢纽。 这也是中越两国“具有战略意义的命运共同体”的生动体现。（完）



越通社