中国香港行政长官访问越南将开启越南与香港合作新篇章

黎德幸总领事表示，越南与香港的合作关系发展势头强劲，取得了许多重要成果。根据香港统计局2023年的数据，越南与香港的贸易总额达313亿美元，越南是香港在东盟国家中的第二大贸易伙伴（仅次于新加坡），也是香港全球第七大贸易伙伴。



关于投资合作方面，截至2023年12月，香港是越南第五大直接投资资金来源地，累计投资总额达341亿美元。值得注意的是，仅2023年，香港已跃升为越南第三大外国投资者，注册投资总额达46.8亿美元，占越南吸引外商投资总额的12.8%，仅次于新加坡和日本。这一趋势在2024年前7个月继续保持，香港成为越南第二大外国直接投资来源地，投资额超过21.9亿美元，占越南吸引外商总投资资本的12.2%。



越南驻中国香港和澳门总领事黎德幸女士在谈到香港特区行政长官李家超访越的目的与意义时表示，李家超先生此次访越具有重要意义。这是李家超就任香港特区行政长官后首次访问越南，此访将开启越南与香港合作关系新篇章。



至于双方未来合作前景，黎德幸总领事表示，香港的目标是在金融、运输及物流、贸易、法律、文化艺术、科技创新、知识产权、航空等八个领域发展成为领先的国际中心。在此背景下，越南与香港可以继续进一步推动和扩大更加全面、更加有效的合作。



香港特区行政长官李家超此次访问越南有许多重要目标。一是促进双边经贸合作，特别是越南是香港全球第七大贸易伙伴。二是探索越南的投资机会，并介绍香港作为越南企业进入中国及国际市场的门户。此外，双方还将探讨加强金融、科技、创新、文化交流、教育等潜在领域的联系，并签署多个领域的重要合作协议。



访问越南期间，香港特区行政长官李家超预计将与越南领导人举行会晤；会见胡志明市领导人，讨论合作机会，特别是在胡志明市计划发展成为区域金融中心的背景下。此外，香港特区行政长官李家超访问越南期间，双方将协调举办越南与香港企业论坛，香港和胡志明市政府官员以及双方众多企业家代表将参加论坛，为越南与香港企业之间建立联系，寻找潜在合作伙伴、扩大合作创造机会。（完）

越通社