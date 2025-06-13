中国香港新华集团主席蔡冠深：越南正成为中国大湾区企业布局东南亚的首选目的地

6月13日下午，2025年越南与粤港澳大湾区经贸投资企业对接会在越南首都河内举行，吸引了来自政府机构、商协会、投资促进组织，以及金融、科技、创新、制造与服务领域的大型企业在内的250多位代表出席。

对接会为深化越南与大湾区之间的战略合作关系，特别是在投资、贸易、科技与基础设施等关键领域的合作创造了良机。

本次论坛由粤港澳大湾区企业家联盟（GBA Alliance）、深圳市人民政府港澳事务办公室、前海深港现代服务业合作区管理局、深圳市宝安区商务局、前海出海e站通与香港驻新加坡经济贸易办事处（HKETO）、香港—越南商会（HKVCC）、香港商会前海分会联合主办，并得到越南财政部外国投资局的大力支持，财政部领导代表也出席并致辞。

这是中国香港及粤港澳大湾区商协会逾70位政府及企业界代表团于6月11日至14日访越期间的重要活动之一。该代表团由香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港—越南商会会长蔡冠深博士（JonathanChoi）率领。

越南财政部副部长陈国芳先生以及财政部外国投资局副局长武文忠先生在致辞中重点介绍了越南的新政策以及未来与大湾区合作的广阔前景。

本次对接会特别荣幸邀请到多位重量级嘉宾出席，其中包括：中国全国政协常委、香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港－越南商会主席、新华集团董事局主席蔡冠深博士；深圳市人民政府港澳事务办公室主任姜力琨；深圳前海合作区党工委委员、深圳前海管理局副局长袁富勇；粤港澳大湾区企业家联盟主席、越南广东商会执行会长、新华集团（香港）东盟地区董事总经理蔡卓思（Jesse Choi）；新华集团华东地区董事、总经理、董事会成员蔡捷思（Jackson Choi）。这些领导嘉宾的到来展示了中越双方推进可持续合作的高度重视与坚定承诺，为双边关系的长期繁荣与发展奠定坚实基础的同时也充分体现了中越双方在推动可持续合作方面的高度重视与坚定承诺。

中国全国政协常委、香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港－越南商会主席、新华集团董事局主席蔡冠深博士在开幕致辞中强调了越南与粤港澳大湾区合作的重要战略意义。他指出，凭借地缘优势与强劲的经济内生动力，大湾区未来将在越南经济腾飞中发挥重要作用。他表示：“本次投资贸易企业对接活动，再次坚定了粤港澳大湾区对越南潜力市场的高度信心。凭借卓越的增长速度和数字经济的发展方向，越南正成为大湾区企业布局东南亚的首选目的地。活动汇聚了来自金融、高新技术、农业等多个领域的70多位企业家和行业领袖，充分展现了深圳及大湾区在推动区域合作中的积极作用。我们携手努力，把“合作蓝图”转化为“施工图纸”，共同书写一份精彩的中越关系“成绩单”。”

越南财政部副部长陈国芳在发言中分享了越南在推动投资与贸易合作方面的方向与承诺。他表示：“越中关系在多个领域持续积极发展，尤其是在经济、贸易和投资合作方面始终是坚实的支柱。越南优先吸引高附加值、高科技、环保型项目，并积极融入全球供应链，同时致力于推动行政手续改革、完善法律框架，以不断改善投资环境。”

深圳前海管理局商务发展和专业服务业处处长张纯在对接会上介绍了前海地区当前支持中国企业“走出去”（Go Global）的主要做法，特别是在拓展越南市场方面。他重点阐述了前海的特殊政策、行政“一站式”服务和跨境物流平台。这些举措清晰展现了中国企业正受到积极支持，以加强与当地企业的国际合作和投资发展。

为强调深圳在推动与越南现代经贸合作中的先锋作用，深圳市人民政府港澳事务办公室主任姜力琨先生在对接会上发表讲话，指出深化传统友谊、拓展经贸合作空间、探索创新合作机遇对双方关系的重要意义。与此同时深圳市前海合作区党工委委员，前海管理局副局长袁富勇先生也在发言中表示，前海作为国家级战略平台，是改革开放的先锋力量，更是粤港澳大湾区建设的核心引擎。袁先生强调，前海拥有与国际接轨的投资贸易规则体系及高效便捷的跨境金融服务，正在成为越南企业对接中国乃至全球市场的“超级连接中心”。

香港驻新加坡经济贸易办事处招商引才／投资推广总监李国炜（Melvin Lee）在发言时深入分析了香港在金融科技（Fintech）领域的生态体系，并就越南在建设国际金融中心过程中可借鉴香港经验的路径提出了建议。在越南正积极推进建设国际金融中心的大背景下，这一内容为越南与粤港澳大湾区在金融投资领域的深化合作奠定了重要基础。

越南财政部外国投资局副局长武文忠就越南投资环境发表了重要讲话，重点介绍了当前吸引外资的重点领域及相关激励政策，旨在吸引更多国际资本进入越南市场。

在论坛上，深圳市罗湖深港现代商贸业升级发展区指挥部副指挥长李乾先生发表了题为《深越合作，共同促进现代商贸业升级发展》的演讲；宝安区航城街道党工委书记高涛先生也发表了题为《深圳宝安营商环境暨九围国际总部区推介》的主题发言。

在论坛期间，越南和中国的典型协会及企业代表也做了简短的介绍，阐述了企业发展方向、未来合作需求以及双方可深度挖掘的潜力，特别是在高科技与数字化转型、进出口贸易及投资商务对接等领域。

在中国企业代表的发言环节，粤港澳大湾区企业家联盟常务副主席、越南粤商会执行会长、香港新华集团董事、东盟区域总裁 蔡卓思（Jesse Choi）先生分享了新华集团在越南五十多年的发展历程，并表示集团愿继续发挥桥梁纽带作用，积极推动大湾区合作伙伴企业来越南投资兴业，深化经贸合作。

此次活动标志着越南与粤港澳大湾区之间推动可持续和长期合作的重要里程碑，为双方企业在多个重点经济领域的跨越式发展开启了新机遇。

此前，6月12日， “2025年胡志明市与粤港澳大湾区经贸投资对接会”在胡志明市举行。（完）