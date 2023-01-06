中国香港希望越南学生到港就读

在英国伦敦国王学院就读结束后，阮黄龙医生就选择了香港中文大学，作为继续他求学之路的学校。因为依他看来，香港是教育发展 的区域。



香港中文大学研究生阮黄龙表示：“香港教育发展位居亚洲前列，不过当今在越南仍鲜为人知。希望今后香港各所院校将加大推广宣传力度，让更多的越南学生知道和了解香港教育的政策”。



通过设立多项高额奖学金，香港希望大幅吸引国际留学生到香港就读。近几年来，赴香港留学的包括越南在内的国际大学生数量不断增加。



目前，有越来越多越南学生选择赴香港留学，因此越南和中国香港在教育和科学方面的合作潜力仍然巨大。



香港科技大学副校长汪扬说：“越南大学生的素质给我留下了深刻的印象。这体现在越南学生在国际数学、物理竞赛中，都获得很高的成绩。越南也拥有多名著名的科学家和数学家”。



香港在数字经济、人工智能、机器人、智能生产、生物科技等领域都具有发展优势，而越南又强于数学和物理等基本学科。双方互补性很强，教育合作前景既乐观又广阔。（完）