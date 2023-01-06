Báo Ảnh Việt Nam

新闻

中国香港希望越南学生到港就读

中国香港由于特殊的地理位置和拥有独特的历史特点，成为了东西文化和教育交融之地。正是香港这一独特之处成为了国际留学生更快融入当地环境的有利条件。加上香港人才引进政策不断优化，已为包括越南在内的高素质劳动者在此求学创业开辟更为广阔的大门。
在英国伦敦国王学院就读结束后，阮黄龙医生就选择了香港中文大学，作为继续他求学之路的学校。因为依他看来，香港是教育发展 的区域。

香港中文大学研究生阮黄龙表示：“香港教育发展位居亚洲前列，不过当今在越南仍鲜为人知。希望今后香港各所院校将加大推广宣传力度，让更多的越南学生知道和了解香港教育的政策”。

通过设立多项高额奖学金，香港希望大幅吸引国际留学生到香港就读。近几年来，赴香港留学的包括越南在内的国际大学生数量不断增加。 

目前，有越来越多越南学生选择赴香港留学，因此越南和中国香港在教育和科学方面的合作潜力仍然巨大。

香港科技大学副校长汪扬说：“越南大学生的素质给我留下了深刻的印象。这体现在越南学生在国际数学、物理竞赛中，都获得很高的成绩。越南也拥有多名著名的科学家和数学家”。

香港在数字经济、人工智能、机器人、智能生产、生物科技等领域都具有发展优势，而越南又强于数学和物理等基本学科。双方互补性很强，教育合作前景既乐观又广阔。（完）
 

更多>>

更多

Top