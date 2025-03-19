新闻
中国香港为来自东盟国家的特邀人士入境创造便利条件
“特邀人士入境便利计划”是李家超在2024年施政报告中提出的“增加入境旅客”相关措施之一。该计划被期望将推动香港与东盟之间的经贸交流和文化合作。
据越通社驻香港记者报道，李家超表示，该计划的目的在于为香港经济发展带来相当贡献或来香港出席重要活动的东盟国家人士提供出入境便利。
18日，香港特区政府商务及经济发展局和律政司会率先邀请为香港经济发展带来相当贡献的东盟商界和法律范畴领袖参加计划。其后财经事务及库务局、商务及经济发展局、创新科技及工业局、文化体育及旅游局等会向特邀人士发出邀请。
特区政府入境处会通过电子平台“一站式”处理获邀人士申请，并放宽申请资格，包括不再考虑获邀人士过往访港次数、简化需要提交的资料等，获批资格有效期为3年，每次来港可逗留2个月或以上。
目前，在东盟十国中，来自柬埔寨、老挝、缅甸和越南的游客在赴香港时需办签证。据入境处官方网站，来自文莱、马来西亚和新加坡的游客继续享有免签逗留90天。
香港政府发言人表示，香港与东盟关系源远流长，东盟是香港第二大货物贸易伙伴，香港十分重视与东盟国家的关系。按照该计划，各特邀人士可在香港各口岸使用自助通关服务。通过该计划，香港希望将主动为东盟企业和地区内各领导人创造更多的便利。
新计划旨在便利东盟获邀人士更积极参与在香港举办的国际盛事、来港投资和营商，吸引他们以香港为跳板进军中国内地以及全球市场，助力香港经济增长。
香港特区政府承诺，在有效实施入境控制措施的同时，继续积极吸引全球各地的人才来到香港，并为商业活动创造便利。
近年来，香港特区政府已发布一系列关于东盟国家的签证便利化措施。（完）