越南共产党中央总书记阮富仲是中国共产党第二十次全国代表大会后第一个访华的外国领导人，充分体现两国之间的密切友好关系。越共最高领导人的此访进一步肯定了由胡志明主席和毛泽东主席精心培育的两党、两国和两国人民之间的密切关系。

上述是值此越南共产党中央总书记阮富仲自10月30日至11月1日对中国进行正式访问之际越通社记者对越南和胡志明主席研究家、电影《阮爱国在香港》的顾问李明汉先生进行采访时他所表述的。

李明汉先生表示，胡志明主席、毛泽东主席和两国高级领导人携手共建越中深厚传统友谊。这一传统关系至今已成为两国两党、和两国人民共同维护和培育的宝贵财富，为促进两国关系良好持久发展作出了重要贡献。

李明汉先生表示，当前世界形势正在发生迅速而深刻的变化，尽管存在许多复杂和不可预测的因素，但中越两国不断加强团结互助、搁置分歧，寻找共同点，助力中越关系不断发展。越中两国领导人始终高度重视和维护胡志明主席、毛泽东主席和老一辈领导人的精心培育的传统友好关系，同时不断建设两国友好关系。他相信，阮富仲总书记的此访将开创重要里程碑，深化越中友谊，为两党、两国和两国人民的伟大事业作出贡献。（完）