中国领导人和学者高度评价阮富仲总书记的烙印和贡献

中共中央总书记、国家主席习近平在悼念阮富仲总书记逝世的吊唁簿中写道：“沉痛悼念越南人民的杰出领袖，中国人民的伟大朋友阮富仲同志。”习近平强调，中国始终铭记阮富仲同志为促进越中两国“同志加兄弟”传统友谊作出的巨大贡献。



中共中央政治局常委，中国全国政协主席王沪宁率领中国党和国家代表团出席阮富仲总书记国葬时强调，阮富仲同志是坚定的马克思主义者，是越南共产党和越南人民的伟大领导者，是中国人民的伟大朋友。他的逝世是越南社会主义事业乃至人类和平与进步事业的一大损失。



中国驻越南大使熊波在回应越南媒体时表示，阮富仲总书记的逝世给包括中国在内的国际朋友留下了无尽的悲痛。



中国浙江工业大学越南研究中心主任成汉平教授表示，阮富仲总书记倡导的“竹子外交”政策为越南创造了巨大的经济奇迹，在东南亚独树一帜，同时提高越南的国际地位和人民的自豪感。



RCEP工业合作委员会主席、中国-东盟商务理事会执行理事长、中国-东盟贸易合作首席专家许宁宁表示，在阮富仲总书记的领导下，越南一方面制定符合国情的经济发展规划政策，另一方面积极发展与中国、美国、俄罗斯、日本等世界其他重要国家的经济合作。



中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平。图自越通社

越南研究专家——中国中央广播电视总台记者魏伟表示，在阮富仲总书记的领导下，越南外交强调优先发展同周边国家、大国和传统友好伙伴的关系。



中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平表示，阮富仲总书记发起的反腐工作也值得关注。特别是在党建工作中，阮富仲总书记指出，党要发扬自我革命精神，不断推进党对这些问题的领导能力建设。



北京外国语大学东南亚研究中心主任、法学研究所所长米良教授表示，阮富仲总书记为越南共产党建设工作做出了许多重要贡献，同时在反腐败、弘扬廉洁、提高威信、加强党的领导等方面取得优异成绩。



中国领导人和专家们均认为，多年来，在阮富仲总书记的领导下，越南实现和平繁荣、经济迅速发展、社会稳定，成为令世界瞩目的中等强国，越南的国际地位日益增强，越中关系不断稳健发展。（完）