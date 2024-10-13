中国记者：推动中越命运共同体建设进一步走深走实

值此中国国务院总理李强应越南政府总理范明政的邀请从10月12日至14日对越南进行正式访问之际，越通社驻北京记者对中国中央广播电视总台（CMG）记者——越南事务专家苏军桥进行了采访。

苏军桥表示，这是李强上任中国国务院总理以来首次访问越南，此访对加快构建具有战略意义的中越命运共同体具有重大意义。

苏军桥指出，自去年底习近平访问越南，中越提出携手构建具有战略意义的命运共同体以来，两国在各领域的务实合作正在积极推进，其中最引人瞩目的无疑是中越铁路互联互通项目的推进。李强总理此次访越，铁路合作仍将是重点，双方将在老街-河内-海防标准轨铁路项目、谅山-河内和芒街-下龙-河内标准轨铁路等项目上进一步加强合作，共同推动项目早日落地。这一系列铁路项目，如同一条条“钢铁纽带”，将把中越两国更加紧密地连接在一起。对于越南来说，铁路项目建成后，将极大改善本国交通基础设施条件，降低物流成本，促进货物贸易和人员往来，为越南经济发展注入强劲动力。

此外，中越双方还将积极探讨拓展共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作，加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，携手打造安全、稳定的产业链供应链。

两国是好邻居，亦是重要的经贸伙伴。中国已连续多年保持越南第一大贸易伙伴地位，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国。今年前7个月，中越双边贸易额达1450亿美元，较去年同期增长逾20%。另据越南国家旅游局统计，今年前9个月，越南接待中国游客量达到 270 万人次，占越南接待国际游客总数的21.3%。 近年来，双方新能源合作势头迅猛，中国企业在越建成海外最大光伏产业集群，投建了多个先进垃圾发电厂。这些项目和成果为人津津乐道，给两国人民带来实实在在的利益。所有这些正是基于双方确立的“十六字”方针、“四好”精神、“六个更”总体目标，以及牢固可靠的、长期稳定的政治互信基础上。

苏军桥强调，中国党和政府始终将发展中越关系视为中国周边外交的优先方向。李强的这次访问，既是中越高层交往的延续，也是两国未来合作的新起点。2025年，两国即将迎来建交75周年，可以预见中越具有战略意义的命运共同体建设将再次迈上新高度。（完）