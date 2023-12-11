中国记者指出越中关系的发展步伐

近期，尤其是在越共中央总书记阮富仲于2022年10月底11月初访问中国后越中两国关系迈出强劲、稳定和积极发展步伐。中国中央广播电视总台越南语部主任魏为在对阮富仲总书记访问中国后越中两国关系取得成就做出评价时认为，两国高层领导达成的共识在过去一年内得到全面落实。

魏为在接受越通社驻北京记者采访时强调，阮富仲是在中共二十大召开后应中共中央总书记、国家主席习近平的邀请访问中国的首位外国领导人。两位领导已为越中关系发展指明方向。2023年也是纪念越中全面战略合作伙伴关系建立15周年的一年，两国各级交往日益密切。

2023年6月，越南政府总理范明政在就任总理职务后率领越南代表团赴中国出席夏季达沃斯论坛，同时对中国进行正式访问，标志着越中关系迈进新阶段。10月，越南国家主席武文赏出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。这是武文赏就任新职务后首次访问中国，也是首个多边对外活动。魏为认为，这些访问是近年来两党、两国高层领导频繁交往和接触活动的延续。此外，今年外交、公安、经贸等领域的双方部长级互访和接触频繁，双方在基础设施发展、环保、反腐败等领域进行合作，充分体现两国互利合作，共促发展。

对于两国经贸与投资合作的亮点，魏为认为，越中两国在经贸领域保持紧密合作。目前，中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国第六大贸易伙伴，在东盟位居第一。

据越南工贸部的数据显示，今年前9月，两国双边贸易额超过1200亿美元。其中，越南商品对中国出口总额约达422亿美元，同比增长2.1%。中国保持越南第二大出口市场的地位，也是越南在今年前9月实现正增长的唯一出口市场。

此外，两国投资合作保持良好增速。中国在今年批准了对越南的巨额投资款项。中国企业特别是大型高科技企业在符合越南需求和可持续发展战略的领域上不断加大投资力度，促使两国务实合作取得实实在在的成效。

对于两国在今后的合作展望，魏为认为越南与中国具有地理位置相连的优势，各个产业具有互补性，两国合作展望十分广阔。

加快各项区域发展倡议的实施、促进在战略领域的合作、加强在电子商务等新兴领域的合作等是两国在下个阶段重合作的重点。中国愿在中国客户有需求的产品加大从越南的优质产品进口力度。此外，加强两国人文交流、增进两国人民特别是年轻一代之间的了解、建造有利于促进两国关系发展的社会基础等也是越中两国合作的关键合作领域。（完）