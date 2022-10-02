新闻
中国籍散货船船员集体食物中毒事件：8名船员身体状况稳定
应中国驻越南大使馆的要求，南部直升机飞行公司的直升机于10月2日12时45分许将中国籍散货船“五洲8号”（WU ZHOU 8）的8名船员从昆岛县军民医疗中心送往巴地头顿省头顿市医院接受进一步治疗。
昆岛县军民医疗中心主任黎功寿表示，目前，获救的8名船员身体状况稳定。
10月2日14时许，海上搜寻救难协调中心的SAR272号船在头顿市将“五洲8号”船不幸死亡的13名船员尸体移交给职能部门和中国当局。
此前，9月27日，中国籍散货船“五洲8号”运输木薯离开泰国春武里府锡昌岛港（Kohsichang port），原定10月8日抵达中国连云港，却在越南海域（距昆岛63海里处）发生集体食物中毒事件，船上有21名船员。
受到船舶代理公司Hoyer Tranpost Vietnam的求助，越南国家应对自然灾害和搜寻救难委员会立即指示越南直升机总公司出动救援直升机前往，当时有10名船员已经死亡，赶紧将其余11人移送到昆岛县军民医疗中心抢救，但其中两人在前往医院途中死亡，另有一人在昆岛治疗中身亡。（完）
昆岛县军民医疗中心主任黎功寿表示，目前，获救的8名船员身体状况稳定。
10月2日14时许，海上搜寻救难协调中心的SAR272号船在头顿市将“五洲8号”船不幸死亡的13名船员尸体移交给职能部门和中国当局。
此前，9月27日，中国籍散货船“五洲8号”运输木薯离开泰国春武里府锡昌岛港（Kohsichang port），原定10月8日抵达中国连云港，却在越南海域（距昆岛63海里处）发生集体食物中毒事件，船上有21名船员。
受到船舶代理公司Hoyer Tranpost Vietnam的求助，越南国家应对自然灾害和搜寻救难委员会立即指示越南直升机总公司出动救援直升机前往，当时有10名船员已经死亡，赶紧将其余11人移送到昆岛县军民医疗中心抢救，但其中两人在前往医院途中死亡，另有一人在昆岛治疗中身亡。（完）