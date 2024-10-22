中国等各国领导人致电 祝贺越南新任国家主席梁强

值此越南第十五届国会选举梁强同志担任越南社会主义共和国主席一职之际，中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯等国领导人分别致电、致函表示祝贺。

中国共产党中央总书记、中华人民共和国主席习近平表示中方高度重视发展中越关系，支持越南沿着正确的社会主义道路前进，符合越南国情，支持越南筹备好越南共产党第十四次全国代表大会。

回顾近期高层接触活动，包括2024年8月苏林总书记、国家主席访华和2024年10月梁强同志访华，习近平总书记、国家主席强调，双方要共同努力落实好两党两国高层领导人的共识；表示愿同梁强国家主席一道努力，引领中越命运共同体建设走深走实，支持两国现代化进程，为两国人民带来更多福祉。

柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）和柬埔寨参议院议长洪森亲王（Samdech Techo Hun Sen）表示，梁强先生被越南国会选举担任国家主席一职，体现了梁强主席的巧妙领导和为越南国家和人民做出的奉献精神以及取得的伟大成就；相信在梁强主席的领导下，越南将会取得巨大成就，各领域快速发展，在地区和世界上保持重要作用。柬埔寨领导人相信柬埔寨与越南关系将日益密切，继续为维护和平、稳定、合作与发展作出贡献；表示希望与越南高级领导人密切合作，促进两国和两国人民的最大利益，为地区内外的和平、安全与繁荣作出进一步贡献。

古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯（Miguel Diaz Canel Bermudez）表示相信，两国领导人将继续进一步深化两国良好的友谊与合作。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimia Putin）评价，两国关系正在本着全面战略伙伴关系的精神发展；表示希望梁强主席继续推动两国各领域有效合作，满足两国人民根本利益，维护亚太地区的安全与稳定。（完）