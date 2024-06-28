中国湖北省人大代表团访问越南宁平省

28日，由中国湖北省人民代表大会常务委员会副主任刘晓鸣率领的该省人民代表大会代表团对越南宁平省进行工作访问。

宁平省人民议会常务副主席裴黄河在会见刘晓鸣一行时强调，宁平省与湖北省两省关系源远流长，希望两省之间的关系将不断向前发展。

裴黄河向刘晓鸣一行介绍了该省经济社会发展情况，主要产品和产业，如汽车制造、组装，辅助工业等等。宁平省是越南三大汽车制造中心之一。

宁平省已一贯和有效实施“绿色-可持续”经济发展方向，将保护和弘扬历史文化遗产与古都之地人民良好传统当作发展资源和动力；优先发展绿色、环境友好型工业，有机、循环农业发展，推进服务，特别是可持续旅游发展。

裴黄河表示希望，刘晓鸣一行此次访问将成为向湖北省各潜力伙伴和投资者介绍宁平省投资环境优势和潜力的重要桥梁。

刘晓鸣已向裴黄河介绍了湖北省基本情况，经济社会发展情况和该省各潜力与优势。湖北省是中国巨大的教育培训省份之一，是保留中国非物质文化、佛教和道教发展的地方。

此外，双方还互相介绍了人民议会/人大的组织结构、职能和任务，同时分享人民议会/人大领导和调控工作经验，分享立法、监督，农业、贸易发展和友好交流等领域的经验。

当天下午，湖北省人大代表团造访了宁平省三叠市同交出口食品股份公司并参观长安名胜群。（完）