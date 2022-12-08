中国海警局代表团访问越南海警第一区司令部

8日，由中国海警局局长郁忠少将为首的中国海警局代表团已访问了越南海警第一区司令部。这是2022年第一次“越南海警与朋友们”交流计划框架内的活动。

越南海警第一区司令陈文诗大校已向中国海警局代表团介绍了海警第一区司令部的职能、任务和管理的海域范围；就越南海警与中国海警之间的突出合作活动与中国海警局代表团交换意见。

在近期两个力量之间的关系呈现良好发展势头的基础上，在上级的领导下，海警第一区司令部已同中国海警局南海分局配合，互相分享信息，每年两次在北部湾海上分界线附近海域开展联合巡逻活动。在2016年11月，迎接中国海警军46305舰访问海防市并进行友好交流活动；2017年5月，越南海警8004舰访问中国海南省海口市并进行友好交流活动。2017和2018年两年已派遣干部代表团参加越中海警青年军官交流活动。

越南海警第一区司令部与中国海警局南海分局之间的丰富合作活动已有助于建设和平、稳定、尊重法律的北部湾海域，为进一步深化两个力量之间的双边合作关系做出贡献。

陈文诗大校希望2023年和后续各年，若获得双方上级领导的批准，越南海警第一区司令部和中国海警对口单位将直接开展联合巡逻、业务交流、检查海上捕捞的两国渔船、搜救联合演习等活动；更新和扩大联合演习内容，如反恐、打击人口贩运、打击海上非法运毒等联合演习内容；派遣军舰互访和进行友好交流；促进建立海警第一区司令部与中国海警局南海分局之间的二级联络枢纽机构等等。

座谈上，中国海警局局长郁忠少将表示支持和为两个单位分享有关执法的信息，进行经验分享和交流，以提高业务，加强双方团结和友谊等创造便利条件。

郁忠少将表示相信，此次访问将有助于加强海警第一区司令部与中国海警局南海分局乃至两国海警力量自建的团结和友谊。

中国海警局代表团还走访海警第一区司令部一些单位。（完）