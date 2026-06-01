中国江苏女排全胜问鼎VTV9-平田国际杯

5月23日晚，2026年VTV9-平田国际女排杯在西宁省落幕。决赛中，中国江苏队以3比0战胜东道主VTV平田隆安队，以全胜战绩夺得冠军，展现出强大的整体实力。



决赛中，江苏队凭借身高、体能和严密的战术体系，始终掌控比赛节奏，直落三局击败VTV平田隆安队。此前在小组赛中，江苏队也以3比1战胜过东道主。



主攻手陈氏青翠在决赛对阵中国江苏队的比赛中表现出色，拼尽全力。图自越通社



尽管未能创造奇迹，VTV平田隆安队在主场观众的热烈助威下仍展现出顽强斗志。面对江苏队的严密拦网和持续施压，隆安队队员们奋战至最后一刻，表现令人钦佩。



最终，江苏队捧起冠军奖杯，VTV平田隆安队获得银牌，河内Tasco Auto队摘得铜牌，LPB宁平队位列第四。在第五名争夺战中，通讯部队队战胜日本群马绿翼队，排名第五。



第十五届VTV9-平田国际女排杯于5月15日至23日在西宁省体育馆举行，共吸引8支国内外球队参赛 图自越通社

第十五届VTV9-平田国际女排杯于5月15日至23日在西宁省体育馆举行，共吸引8支国内外球队参赛。越南代表队包括VTV平田隆安、LPB宁平、通讯部队、越南商业股份银行和河内Tasco Auto；国际邀请队为中国江苏、韩国水原市和日本群马绿翼队。



本届赛事竞技水平高、多场比赛精彩激烈，吸引大量观众到场助威。赛事的成功举办进一步巩固了VTV9-平田杯作为越南女排年度品牌赛事的地位，为提升专业水准和促进国际体育交流作出了积极贡献。（完）

