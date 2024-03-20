中国是越南最大的木屑出口市场

越南海关总局的统计数据显示，2022年越南木屑出口量达1580万吨，出口额达28亿美元；2023年近达1440万吨及22亿美元，同比大幅下降。



2023年，越南木屑远销13个市场。中国、日本及韩国是越南木屑的三个主要出口市场，其中中国是越南最大的木屑出口市场。



2023年，越南向中国出口了938万吨木屑，出口额达14.3亿美元，数量和金额分别占全国木屑出口数量和金额的65.1%和64.7%。日本是越南木屑第二大出口市场。2023年越南对该市场的木屑出口量达398万吨，出口额达6.1043亿美元，分别占27.3%和27.5%。排在第三的是韩国市场。



越南木材和林产协会表示，中国木屑进口需求未来趋于下降之势，带动出口价格走低。越南木屑出口市场结构未来总体上将没有变化。（完）