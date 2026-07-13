中国昆明至越南芽庄客运航线正式复航

越通社驻中国记者报道，中国云南省昆明市至越南芽庄客运航线正式复航，为两地之间的人员出行、旅游和交流提供便利。



据昆明长水国际机场的消息，越南时间10日凌晨1时20分，越南越捷航空VJ5325航班落地越南芽庄金兰国际机场，标志着昆明至芽庄客运航线正式复航。该航线由空客A321机型执飞，计划持续执飞至2026年10月24日。昆明至芽庄航班号为VJ5325，芽庄至昆明航班号为VJ5324，班期为两周3班，首周周二、周六执飞，次周周四执飞，按此循环。



昆明长水国际机场宣布，昆明至芽庄航线的恢复满足2026年夏季旅游高峰期间不断增长的出行需求。除飞往芽庄航线外，该机场还增加了飞往普吉岛、清迈、万象和吉隆坡等东南亚目的地的直飞航班频次。

作为中国面向南亚东南亚等地区的重要航空枢纽，今年初以来，昆明长水国际机场已开通直飞琅勃拉邦（老挝）、雅加达（印度尼西亚）、富国岛（越南）等多条国际客运航线，以及至科伦坡（斯里兰卡）、卡拉奇（巴基斯坦）、伊斯坦布尔（土耳其）等国际货运航线，逐步构建起覆盖南亚、东南亚、东亚，并延伸至中东的客货运航线网络。



昆明至芽庄航线的恢复将有助于满足两国人民日益增长的出行需求，为双方旅游、贸易和民间交流提供便利条件。在国际游客数量持续复苏背景下，恢复并增加直飞航线频次将有助于促进云南省与越南中部沿海地区之间的互联互通，从而进一步深化两国经贸合作与文化交流。（完）