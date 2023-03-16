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中国旅行社对越南旅游市场复苏充满信心

3月15日，中国试点恢复赴世界40个国家出境团队旅游。这些国家当中也包括越南。而在中国，各家旅行社也正积极准备，趁五一国际劳动节假期旅游需求猛增之际，为游客提供多种旅游产品。 北京顺天国际旅行社有限公司是一家专门为中国公民提供国际旅游服务的公司。北京顺天自2017年起开发越南市场。在旅游旺季，公司每天组织800多名中国游客通过空路赴越南旅游。

新冠疫情爆发3年来，北京顺天转为开发国内市场，坚持等待机会。日前，获悉中国重启赴越南出境团队旅游后，公司立刻进行准备，推出各种优势产品，绝不错过五一国际劳动节给旅游企业带来的难得机会。

北京顺天旅游事务部负责人吴星表示：“我们今年的计划是在五月份会做一些全线路越南产品的准备，现在产品已经出来了。我们需要一个月左右推向市场，包括在一些渠道和推广会上做宣传。”

再过一个半月就是国际劳动节了，中国游客也在规划自己的旅游行程了。据携程旅行网（Ctrip）称，五一期间旅游预订数量正在逐渐增加。截至2月28日，中国游客出国旅游预订数量同比增加了16倍。

对于越南，携程数据显示，自1月8日至3月8日，中国游客飞往越南的机票预订次数比去年同期增加了22倍，酒店订房也增加21倍。与此同时，同程旅行数据则显示，这次试点恢复出境团队旅游的40个国家中，中国游客最关注的有越南、意大利、塞尔维亚、法国和西班牙。

吴星表示，日本、韩国和东南亚是北京顺天公司的主要市场，占公司业务的50%以上。新冠疫情爆发前，公司每年组织8万到10万游客到越南旅游。如今，中国已经恢复赴60个国家的出境团队旅游，但韩国、日本并没有被列入名单。因此，越南市场更显重要。

吴星接着说：“因为越南是我们非常重要的业务线，所以我对越南市场还是非常有信心的，包括在中国市场的宣传推广。当然，也希望越南旅游局在中国的宣传推广，包括对旅行社的扶持帮助上多下一些功夫，包括从官方层面、签证便利性上能做一些工作，类似于面签或免签证费。”

据中国文化和旅游部统计，新冠疫情爆发前的2019年，中国旅行社共组织6288万人次游客出国旅游。在游客数量排名上，越南位居第四，仅次于泰国、日本和中国台湾。而在越南各地排名上，芽庄是中国游客到访最多的地方。

吴星表示：“芽庄在我们整个越南的产品里面占比80%以上。至于原因，我认为是芽庄在整个中国的航班量是非常充足的。另外，芽庄的酒店、大巴车、服务人员、购物体系等整个产业链是比较完善的。而且芽庄当地人对中国的友好程度让人感觉非常亲切。我认为，富国岛以后应该是中国游客的一个选择。”

据汇丰银行专家预测，如果越南能解决好航班数量、入境和签证手续等方面存在的瓶颈，中国游客对越南的回访率有望达到疫情前的50%到80%，相当于300万到450万。（来源：《越南之声》）

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