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中国旅行社对越南旅游市场复苏充满信心
新冠疫情爆发3年来，北京顺天转为开发国内市场，坚持等待机会。日前，获悉中国重启赴越南出境团队旅游后，公司立刻进行准备，推出各种优势产品，绝不错过五一国际劳动节给旅游企业带来的难得机会。
北京顺天旅游事务部负责人吴星表示：“我们今年的计划是在五月份会做一些全线路越南产品的准备，现在产品已经出来了。我们需要一个月左右推向市场，包括在一些渠道和推广会上做宣传。”
再过一个半月就是国际劳动节了，中国游客也在规划自己的旅游行程了。据携程旅行网（Ctrip）称，五一期间旅游预订数量正在逐渐增加。截至2月28日，中国游客出国旅游预订数量同比增加了16倍。
对于越南，携程数据显示，自1月8日至3月8日，中国游客飞往越南的机票预订次数比去年同期增加了22倍，酒店订房也增加21倍。与此同时，同程旅行数据则显示，这次试点恢复出境团队旅游的40个国家中，中国游客最关注的有越南、意大利、塞尔维亚、法国和西班牙。
吴星表示，日本、韩国和东南亚是北京顺天公司的主要市场，占公司业务的50%以上。新冠疫情爆发前，公司每年组织8万到10万游客到越南旅游。如今，中国已经恢复赴60个国家的出境团队旅游，但韩国、日本并没有被列入名单。因此，越南市场更显重要。
吴星接着说：“因为越南是我们非常重要的业务线，所以我对越南市场还是非常有信心的，包括在中国市场的宣传推广。当然，也希望越南旅游局在中国的宣传推广，包括对旅行社的扶持帮助上多下一些功夫，包括从官方层面、签证便利性上能做一些工作，类似于面签或免签证费。”
据中国文化和旅游部统计，新冠疫情爆发前的2019年，中国旅行社共组织6288万人次游客出国旅游。在游客数量排名上，越南位居第四，仅次于泰国、日本和中国台湾。而在越南各地排名上，芽庄是中国游客到访最多的地方。
吴星表示：“芽庄在我们整个越南的产品里面占比80%以上。至于原因，我认为是芽庄在整个中国的航班量是非常充足的。另外，芽庄的酒店、大巴车、服务人员、购物体系等整个产业链是比较完善的。而且芽庄当地人对中国的友好程度让人感觉非常亲切。我认为，富国岛以后应该是中国游客的一个选择。”
据汇丰银行专家预测，如果越南能解决好航班数量、入境和签证手续等方面存在的瓶颈，中国游客对越南的回访率有望达到疫情前的50%到80%，相当于300万到450万。（来源：《越南之声》）