中国愿与越南促进在多个领域的合作

10月12日傍晚，中国国务院总理李强抵达河内，开始于10月12日至14日对越南进行正式访问。

越通社驻北京记者报道，新华社、人民报等中国主流媒体纷纷报道此次访问。



新华社报道，李强在抵达内排机场时发表书面讲话中表示，近年来，在两国领导人战略引领下，中越关系稳步向前发展。今年以来，两国高层保持密切交往，各领域合作成果丰硕，中越命运共同体建设实现良好开局。



习近平总书记、国家主席于8月同越共中央总书记、国家主席苏林举行会晤，就新形势下全面推进中越命运共同体建设作出战略擘画，为双边关系发展进一步指明了方向。



李强指出，中方始终将对越关系放在周边外交的优先方向，愿同越方一道努力，弘扬传统友谊，加强战略沟通，深化互利合作，夯实民意基础，推动中越命运共同体建设持续走深走实，给两国人民带来更多福祉，为地区乃至世界的和平稳定、繁荣发展作出更大贡献。



据《人民日报》报道，李强会见越共中央总书记、国家主席苏林时表示，中方愿同越方一道落实两党两国最高领导人重要共识，赓续传统友谊，密切高层交往，加强战略沟通，紧密团结协作，坚定推进构建具有战略意义的中越命运共同体。



李强指出，中方愿同越方更高质量、更高水平推进各领域合作，夯实“六个更”发展格局。希望双方同步推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”和智慧海关等“软联通”，为提升贸易投资便利化水平、维护供应链稳定畅通提供坚实支撑。



中方愿同越方持续做大经贸合作蛋糕，积极研究试点建设跨境经济合作区，拓展信息技术、新能源、数字经济、重要矿产等新兴领域合作，深化人文交流。（完）