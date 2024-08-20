中国张家界市政府在河内推广旅游

日前，中国张家界文化旅游介绍-交流与促进各旅游公司之间的合作活动在河内举行。

这是中国湖南省张家界市政府同河内UNESCO旅行俱乐部联合举行的活动，吸引越南国家旅游局、河内UNESCO协会、河内UNESCO旅行俱乐部、长安旅游公司、河内旅游高等专科学校、中国驻越南大使馆文化参赞、张家界市政府代表、张家界武陵源风景名胜区暨张家界国家森林公园管理局和张家界市文化旅游广电体育局等代表出席。 该活动有利于开发张家界旅游区和目的地，迎接新游客，为越南旅游公司出台最佳政策。

该活动不仅提供颇具吸引力目的地的信息，而且为各旅游企业与当地伙伴直接建立关系创造便利条件，开发合作机会，推动旅游业可持续发展，改善服务质量并开拓市场。

中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟发表讲话时强调，2024年初至今，两国旅游合作快速恢复。2024年7月，中国赴越南游客达24.9万人次，同比增长38.2%。累计 2024年前7月，中国赴越南游客人数达214万多人次，较去年同期增长290.2%。

郑大伟强调，张家界与越南旅游合作成果显著。越南游客已成为张家界外国客源市场的重要市场之一，越南游客数量大幅增长，在来张家界的外国游客中排名第四。近年来，张家界已成为越南游客青睐的旅游目的地。

河内UNESCO旅行俱乐部主任张国雄代表越南各家旅游公司表示，从 2012 年只迎接 14-15 名越南游客的旅游目的地，到 2024 年，张家界已接待了 10.28万名越南游客。目前，越南游客已成为张家界市第二大国际旅游市场。这是越南和中国旅游企业为促进和发展旅游业做出不懈努力的结果。

本次活动为双方旅游公司建立合作关系开辟机会。在活动框架内，双方有机会探索与开发两个地方的丰富的旅游潜力，巩固两个地方的连接，为双方旅游业带来新发展机会，为区域旅游未来开辟了光明的前景，打造独特旅游产品，满足游客日益提高的需求，给游客带来难忘的体验，促进旅游业可持续发展，帮助河内与张家界旅游公司建立长期有效关系。

值此机会，两国旅游部门代表、各地方代表和旅游公司签署了合作备忘录，促进双方紧密合作关系。（完）