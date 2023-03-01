中国广西加强与越南互联互通

新增中越多条国际道路客货运输线路

中国新闻网援引广西壮族自治区交通运输厅的消息称，日前广西与越南间新增爱店口岸(中国)—峙马口岸(越南)1对国际道路运输车辆通行口岸、10条国际道路客货运输线路。



近日，中国与越南两国交通运输部门签署了《关于新增中越国际道路客货运输线路和国际道路运输车辆通行口岸的协议》，现已生效实施。至此，广西经中越双方共同确认的国际道路运输线路从2011年的20条增至30条。



广西与越南山水相连，拥有较长的边境线，辖区友谊关、东兴等口岸均是中国通往东盟国家的便捷通道。多年来，广西借助其独特的区位优势，与越南不断携手创新探索沿边开发开放新模式，双方经贸合作日益密切。



目前，广西经中越双方共同确认的国际道路运输线路包含客运线路17条(已开通11条)，货运线路13条(已开通6条)，共30条线路；国际道路运输车辆通行口岸增至5对。



根据协议，新增的10条国际道路客货运输线路中，5条线路起点分别在广西南宁、崇左、防城港；5条线路途经广西出境，起点分别为广州、深圳、昆明、重庆。



着力实现公路和铁路互联互通



在广西壮族自治区人民政府新闻办公室举行的新闻发布会上，自治区交通运输厅负责人表示，2023年，广西将加快推进崇左至凭祥铁路等重大项目建设。



广西广播电视台网站报道，目前，广西面向东盟互联互通的铁路仅有1条（湘桂铁路），为加速构建面向东盟的铁路枢纽，规划有北、中、南三条通道。



北通道为南宁-靖西-龙邦-太原（越南）-河内（越南）通道；中通道为南宁-凭祥-同登（越南）-河内（越南）通道；南通道为南宁-钦州-防城港-东兴-海防（越南）-河内（越南）通道。



在规划的三条通道中，当前在建的铁路共有两条，分别是南宁至凭祥高铁和防城港至东兴铁路。南宁至凭祥高铁是中国—东盟之间的重要国际运输通道，连接广西首府南宁市与中越边境口岸城市凭祥市，运营里程全长201公里，投资约33亿元，预计该项目2025年建成通车。



防城港至东兴铁路位于中国大陆沿海高铁最南端，也是中越互联互通国际通道及西部陆海新通道的重要组成部分，正线全长47.6公里，设计速度200公里／小时，投资18亿元，预计项目于今年内建成。



在高速公路建设方面，根据广西高速公路网规划(2018-2030年)，广西共规划13条高速公路通往与越南衔接的边境口岸。



截至目前，已建成高速公路5条，其中2005年建成了通往越南谅山省的南宁至凭祥友谊关高速公路，2013年建成了通往越南广宁省的防城至东兴高速公路，2018年建成了通往越南高平省的靖西至龙邦高速公路，2019年建成了通往越南高平省的第二条高速公路——崇左至水口高速公路，2023年1月建成了通往越南谅山省的第二条高速公路——大新经龙州至凭祥高速公路。



2023年，广西将继续加大面向东盟国际大通道的高速公路建设力度。一方面，加快推进与越南交通互联互通中国境内段项目建设。另一方面，积极推动越南与广西连通的公路越南境内段的规划建设。构建中越多通道路网格局，逐步实现互联互通。（来源：人民报网）