中国广西与越南的双方合作的黄金期刚刚开始

广西打开门就是越南，开展对外合作，与越南是第一位的。因此，中共中央派我到广西来工作一个多月就到越南访问。这是我第一次访问越南，给我留下了美好的印象，超过我的预期。越南老百姓特别友善，环境特别优美，社会治安特别安全，到处都是欣欣向荣的建设场景，我很为越南感到高兴。

上述是中共中央委员、广西壮族自治区党委书记陈刚就广西乃至中国与越南在各个领域的合作成果接受越通社驻北京记者的采访时如是表示。陈刚书记表示过去这段时间，中越两国之间的关系越来越好，双方有比较深度的政治互信。今年年初，习近平总书记同苏林总书记、梁强国家主席互致贺电，祝贺两国建交75周年，同时宣布中越人文交流年正式启动。

除了高层领导的政治互信以外，两国地方上也有比较多的交往和合作。我这次是以广西自治区党委书记名义访问越南，和广西相邻的越南广宁、谅山、高平、河江等边境四省党委书记进行新春会晤。这个新春会晤是第十年举办了。在这次新春会晤中，双方进行了深入交流，签署了一批合作项目。可以讲，中越两国从中央层面、省级层面到市级层面等各个层面都有合作。

同时，这些年广西和越南在互联互通方面做得比较好，现在广西有9条高速公路、2条铁路直达中越边境。广西和越南有9个陆路口岸，其中东兴口岸去年通关人数850多万，每天平均有2万多人通过这个口岸，是一个很繁忙的口岸。不仅是交通相通，双方在经贸、投资等方面都有深度合作。

再有，两国人民的交往越来越密切，各个层次的交往越来越多。比如，现在有很多中国游客到越南旅游，也有很多越南游客跨境到中国来旅游；不少越南留学生选择广西作为留学目的地。可以说，现在双方合作是多方位、多层次，处在一个友好交往的时期。

在对广西与越南在过去的经贸合作成果以及未来的合作展望作出评价时，陈刚书记认为，广西与越南经贸合作黄金期刚刚开始，后面还有很大的合作空间。比如，去年双方进出口贸易额将近3000亿元人民币，增长了16.4%。越南连续26年成为广西最大的贸易伙伴，各个领域都有很多的增长空间。广西号称“中国水果之乡”，但是也有一些水果生产不了，例如中国人特别喜欢吃榴莲，我也喜欢吃榴莲，但广西本地不生产。我了解到，通过广西东兴、凭祥等地口岸，每年有大量的越南榴莲进口到中国。去年，中国进口了60多亿美元的榴莲，很大部分自越南进口，越南其他农副产品也可以加大对中国的出口。

我在广西凭祥友谊关看到，中越两国首个边境智慧口岸正在加快建设。我们需要通过智慧口岸建设，提高通关效率，进一步扩大桂越贸易规模。

陈刚书记强调，这些年越南经济发展的成就令人钦佩、令人鼓舞。越南发展起来，中国人也高兴。因为我们在产业上互相支撑、互相帮助、互为上下游。广西的一些企业，比如广西玉柴等，现在也都到越南做投资。一些做贸易、做电商的越南企业已经看到中国市场的机会，也到广西来设机构。这样的投资都是我们鼓励的，双方可以合作做很多事情。在现有的合作基础上，还可以从产业链、供应链、技术链、资金链对桂越合作进行梳理，缺什么补什么。比如，可以推动双方上下游企业合作，可以开展园区点对点合作，也可以通过贸易合作来加深双方的合作。中国是一个有14亿人口的大市场，现在正在加快推进制造业转型升级。越南也是做这样的事情。中越完全可以携起手来，多做这些方面的合作。总之，我对广西和越南加强经贸、投资等领域合作充满信心，双方合作的黄金期刚刚开始。

关于广西将会举办哪些活动进一步加深两国人民尤其是边境地区人民之间的相互了解和友谊，陈刚书记表示，今年是两国建交75周年，中越人文交流年应该有实实在在的内容。

第一，加强地方政府之间的合作。我这次访问越南，和越南边境四位党委书记开展新春会晤，还把海防市委书记请到一起开会，宣布海防市正式加入新春会晤机制，明年就是广西与越南五省市“1+5”书记新春会晤了。不仅仅是几个省层面，各个市、县和工会、妇联、团委等群团组织都有交往合作。这些交往合作是全方位的。

再一个，今年的文化旅游合作，我是看好的。就拿中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区来说，去年10月正式运营以来，合作区已经接待了中越两国旅游团组730多个，超出了我们的预期，这还是在没有做太多宣传的情况下达到的。我认为，两国搞跨境旅游合作区，本身就是一个很好的构想，而且合作区运营后也确确实实促进了两国的人文相通。我很期待以共建跨境旅游合作区为代表，进一步扩大广西与越南的文化旅游交流合作。我注意到，现在广西北海到越南下龙的国际邮轮航线已经开通了，南宁到海防的空中直航航班也开通了。我这次访问越南就是坐这个航班，不到一个小时就到了，两地距离确实很近，旅游合作有巨大的空间。

我们还能多鼓励民间交往。两国边民的语言是相通的，交流没有障碍。越南足球现在进步很快。我听说，广西东兴和越南芒街的元宵足球友谊赛，已经连续搞了30年，搞得挺热闹。这样的民间足球比赛，输赢不重要，友好交往才是主要内容。我向越南边境四省的省委书记提出倡议，把这样的足球友谊赛推广到两国边境其他地方，增加交流内容，不仅仅是体育交流、文化交流，边境上两地老百姓的医疗、教育等方面都有相互支持的需求。

所以我认为，中越合作有更加广阔的前景。我们今年也会按照双方商定，加强中越民间交往，有计划、分步骤地开展一批活动。我们更鼓励两国年轻人、孩子们多交往、多交流，为我们下一代传承友谊打好基础。（完）