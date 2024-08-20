中国对越投资不断扩量提质

越来越多从事科技、电子、可再生能源等领域的中国集团对越南投资。

一个月前，中国欣旺达电子股份有限公司赴越南北江省寻找投资商机。欣旺达电子股份有限公司首席运营官项海标表示，该公司拟建设投资总额3亿美元，专门生产手机电池、电脑等电子元件的工厂。

上一周，中国企业代表团也赴海防，了解该市的投资环境。与此同时，2024 年 8 月初，海防市在中国举行的投资促进会中，该市领导向7家中国投资者颁发了投资许可证，投资总额近2亿美元。

这反映了近期中国投资涌入越南的趋势。据越南计划投资部的统计数据显示，2023年，中国投资者在越南注册投资额达45亿美元，较2022年增长近80%。

2024年前7个月，中国对越注册投资16.5亿美元，虽然比去年同期小幅下降，但仍释放积极信号。从投资资本来看，中国在对越进行投资的国家和地区中位居第四位。从项目数量来看，中国是新批项目数量的领先伙伴（占比29.7%）。

计划投资部长阮志勇表示，最引人注目的积极因素是，来自中国的外资在技术和电力电子、加工制造、基础设施、可再生能源、电动汽车等领域出现了许多国际规模的企业。

阮志勇认为，中国对越南投资质量显著提升。过去，中国对越南投资往往集中在纺织服装、皮鞋鞋类等制造加工领域。如今，中国资本转向高新技术、电力电子等领域。

今年年初，中国胜宏科技集团将在北宁二号VSIP工业区投资兴建占地面积10公顷的工厂，用来研究、发展高精密线路板生产和销售，投资资金超过8亿美元。另外，虽然中国比亚迪（BYD）集团决定推迟在越南建设电动汽车工厂的计划，但仍扩大投资电子元件。目前，该集团在富寿省的生产厂为苹果公司提供代工组装业务。

2024年6月，越南政府总理范明政访华期间会见了太平洋建设集团、天营集团等中国大型集团领导。这些都是越南鼓励投资的领域。范明政会见中国企业领导时，呼吁其投资于越南互联交通基础设施、城内铁路项目、高科技项目等领域。

计划投资部长同时希望，中国投资者重视并加强合作、技术转让、提高产能，让越南企业更深入参与全球商品价值链。（完）