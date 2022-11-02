中国学者：阮富仲总书记此次访华加强和深化新时代越中关系

杨丹志表示，阮富仲总书记此访取得了圆满的成功，对弘扬越中两国传统友谊起到了非常重要的作用，有助于加强和深化新时代越中关系，为两国关系发展指明方向，同时是推进双边关系进一步向前发展的一个更好的、更高的起点和平台。



杨丹志强调，访华期间，两党领导人就双边合作关系中的诸多问题进行了更深入、更全面的讨论。在世界形势不断变化、新风险新挑战不断加大的背景下，越中关系有了新的起点。



越共十三大和中共二十大之后，双方要把两国全面战略合作伙伴关系提质升级，增进治国理政经验交流，加强两国高层领导人对两国关系的战略引领。



在访问期间发表的《联合声明》中，双方提出了许多新主张、新建议和新理念，特别是关于加强两个执政党之间的合作、相互学习和相互借鉴。



杨丹志表示，通过此访可以看出双方在过去达成的共识基础上，再取得了一些新的进展。双方就绿色经济和数字经济问题达成了新共识。这表明两国在经济合作领域正在寻找新的增长点，为未来两国关系注入新的活力，形成新的驱动力。



双方还就“一带一路”和“两廊一带”倡议对接问题达成一致共识。此外，《联合声明》中还提到了两国在基础设施建设和电子商务方面的合作。这些领域都是一个鲜明的时代色彩。目前电子商务发展非常强劲，这对两国来说都是一个很好的发展机遇。



谈及阮富仲总书记此访对今后两党两国关系发展产生的影响，杨丹志表示，此访将产生非常深远的影响。在充满动荡的新时代，两党必须保持先进性，带领国家走向繁荣富强之路。



越南和中国正在加紧打击腐败。因此，双方在这一领域的经验交流和相互借鉴，可以使两党更加强大，真正能够在未来的风险和挑战中保持战略上的定力。



杨丹志再次强调了阮富仲总书记此访的重要意义，这对两国关系起到引领效果。相信未来两国关系能够行稳致远，能够取得更大成绩。（完）