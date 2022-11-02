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中国学者：阮富仲总书记此次访华加强和深化新时代越中关系

越共中央总书记阮富仲刚结束对中国的正式访问。此访取得的多项重要成果，必将对两党两国关系产生重大和积极的影响。值此机会，中国社科院亚太与全球战略研究院主任助理杨丹志就此访的意义及相关问题接受了越通社记者的采访。
杨丹志表示，阮富仲总书记此访取得了圆满的成功，对弘扬越中两国传统友谊起到了非常重要的作用，有助于加强和深化新时代越中关系，为两国关系发展指明方向，同时是推进双边关系进一步向前发展的一个更好的、更高的起点和平台。

杨丹志强调，访华期间，两党领导人就双边合作关系中的诸多问题进行了更深入、更全面的讨论。在世界形势不断变化、新风险新挑战不断加大的背景下，越中关系有了新的起点。

越共十三大和中共二十大之后，双方要把两国全面战略合作伙伴关系提质升级，增进治国理政经验交流，加强两国高层领导人对两国关系的战略引领。

在访问期间发表的《联合声明》中，双方提出了许多新主张、新建议和新理念，特别是关于加强两个执政党之间的合作、相互学习和相互借鉴。

杨丹志表示，通过此访可以看出双方在过去达成的共识基础上，再取得了一些新的进展。双方就绿色经济和数字经济问题达成了新共识。这表明两国在经济合作领域正在寻找新的增长点，为未来两国关系注入新的活力，形成新的驱动力。

双方还就“一带一路”和“两廊一带”倡议对接问题达成一致共识。此外，《联合声明》中还提到了两国在基础设施建设和电子商务方面的合作。这些领域都是一个鲜明的时代色彩。目前电子商务发展非常强劲，这对两国来说都是一个很好的发展机遇。

谈及阮富仲总书记此访对今后两党两国关系发展产生的影响，杨丹志表示，此访将产生非常深远的影响。在充满动荡的新时代，两党必须保持先进性，带领国家走向繁荣富强之路。

越南和中国正在加紧打击腐败。因此，双方在这一领域的经验交流和相互借鉴，可以使两党更加强大，真正能够在未来的风险和挑战中保持战略上的定力。

杨丹志再次强调了阮富仲总书记此访的重要意义，这对两国关系起到引领效果。相信未来两国关系能够行稳致远，能够取得更大成绩。（完）
 

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