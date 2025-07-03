中国学者：越南实施两级行政体系是一个历史性的重大改革

据越通社驻北京记者报道，作为研究越南问题的学者，浙江工业大学区域国别研究院执行院长兼越南研究中心主任成汉平教授、博士表示，这是一个历史性的重大改革，体现了越南共产党中央委员会和越共领导人的强大魂力和为国家未来着想的远大规划，同时也表明了越南共产党各阶层强大的执行力。



成汉平教授强调，越南实施两级行政体系也意味着由越共领导人推崇的新纪元将会得以实现。从此，越南新进入一个崭新的时代。轻装上阵，大踏步发展，利国利民，功在当代利在千秋。



成汉平教授认定，越南进行有史以来最大规模的改革对越南的未来发展体现于以下几个方面，一是减少了人浮于事的现象；二是减少了纳税人的负担；三是有利于国家的政令畅通，确保各行各业能够聚精会神，一心一意为民办事，一心一意谋发展。它还意味着任何人都有下岗的可能，这是一个非常清晰的政治信号，必须全心全意为人民服务，这是共产党执政为民的初心。



在对越南实施两级行政体系进行评价时，成汉平教授认为，越南的做法为世界，特别是为国情相近的邻国--中国，树立了一个非常好的榜样，那就是大刀阔斧，勇于改革，减少重叠的机构，裁减不必要的人员，为政府机关减负，为人民减少纳税，体现了执政为民的初衷。（完）

越通社