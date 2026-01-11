中国学者：越南在全球制造链中有着独特位置

越南国家统计局最新公布数据显示，越南第四季度GDP同比增长8.46%，全年GDP增速为8.02%。在工业和建筑业领域中，越南工业实现自2019年以来的最高增速。



广西民族师范学院区域国别研究中心特聘研究员黄东日表示，越南经济增长背后的因素很多。越南国内政局稳定，2025年实施行政体制改革后极大优化了营商环境，并加速了市场化进程及增长方式变革；越南人口过亿、人口结构年轻带来的人口红利持续释放；全面融入国际社会，进一步巩固其作为亚洲产业链“再布局”关键枢纽地位等。



这几年越南计算机、电子产品及零部件出口额节节攀高，贡献了超一半的出口增长。2025年前10个月，越南计算机、电子产品及零部件出口额达872.9亿美元，同比增长47.9%，占越南出口总额的22.3%。同一时期，越南计算机、电子产品及零部件进口总额亦达1231.5亿美元，同比增长39.1%，占全国进口总额的近33%。这些数据表明，越南大幅拓展了上述三类商品的进出口活动，并在区域乃至全球产业链、供应链中增强了自身的作用。



黄东日分析说：“毋庸置疑，越南在全球制造链中有着独特位置。越南是中国制造业出海的重要选择之一。从地理位置上看，越南与中国陆海相连，供应链衔接顺畅，运输周期短。从制度上来看，越南依托《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）两大自由贸易协定，产品可进入多国市场。从产业层面看，越南已形成从纺织、电子到新能源的完整链条。”



对越南过去的经济增速做出评价时，广西民族大学东盟学院副院长葛红亮认为，越南经济的快速增长，核心驱动力源于全球产业链重塑背景下的贸易与投资转移。2018年以来，不仅欧美、日韩企业纷纷将投资目的地转向越南，不少中国企业也选择在此布局。



葛红亮指出，中越两国的产业合作并非简单的产能转移，而是包含高端产业在内的战略性布局，这一合作模式在中国—东盟区域一体化进程的推动下持续深化。（完）



