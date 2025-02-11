中国学者：越南党在国家革新过程中发挥了决定性、主导性的关键作用

值此纪念越南共产党建党95周年之际，接受越通社驻北京记者的采访时，中国人民大学重阳金融研究院教授刘英强调，越南党在当前国家革新过程中发挥了决定性、引领性、主导性的关键作用。

刘英教授指出，通过科学的决策、坚强的领导和有效的政策执行，党推动了越南社会的全面发展。特别是在经济领域，党成功将革新开放政策落到实处，使越南从一个农业为主的国家发展成为东南亚地区的重要经济体。党的领导为越南的持续发展和国家进步提供了坚实的政治保障，确保了国家在革新过程中始终保持稳定与发展。

刘英表示，关于政策引导与理论创新。越南党提出并坚持实施的“革新开放”政策，为国家的发展奠定了坚实基础。越南党通过结合中国特色社会主义和越南的实际情况，制定了切实可行的发展战略。其政策灵活且具有前瞻性，使越南在全球化的背景下，能有效利用国际市场与资源，同时保持对传统文化和国家独立性的坚持。越南党在经济改革中的领导作用，尤其体现在对社会主义市场经济的坚持和完善，使越南在革新过程中能够保持政治稳定。

关于政治稳定与国家建设，越南党领导的国家始终注重政治稳定，这为经济发展和社会进步提供了坚实的保障。在党领导下，越南不仅有力推进了革新开放与创新，而且有效地管理了革新过程中可能出现的社会矛盾和不确定性。越南党通过调整领导体制、加强法制建设以及深化反腐斗争，确保了政治体系的稳定运行，为国家的持续发展创造了有利条件。

关于推动经济持续增长。越南党通过革新和开放政策成功地推动了越南经济的快速增长。越南从一个以农业为主的经济体转型为一个具有较强制造业和出口能力的国家。通过引入外资、发展出口导向型产业和吸引全球市场，越南不仅提升了国家工业化水平，也成功将自己定位为全球供应链中的重要一环。

关于促进社会改革与民生改善。在党的英明领导下，越南逐步提升了民众的生活水平，特别是在教育、医疗和社会保障方面取得了显著成效。越南党在推动经济增长的同时，注重社会政策的制定，确保了改革红利的公平分配，帮助贫困地区和社会弱势群体逐步改善生活条件。同时，越南党在促进社会福利的平等性和普惠性方面，也采取了积极的措施。

在对打击腐败、精简机构等对党的领导事业和国家发展有何意义作出评价时，刘英教授强调，打击腐败、精简机构等措施对党的领导事业和国家发展具有深远的意义。这些举措不仅有助于提升党和政府的公信力和效率，还能促进国家治理体系和治理能力的现代化，进一步推动经济发展和社会进步。

一是提升党的领导公信力与群众信任。腐败问题永远是党和政府失去民众信任的重要原因之一。腐败行为不仅侵蚀党和政府的信誉，而且破坏党与人民之间的血脉关系，更加破坏社会的公平正义，影响社会稳定，特别是破坏国家发展美好前景。因此，通过打击腐败倡导廉洁，党能够树立反腐倡廉的光辉形象，增强群众对党的信任与支持，提升党的领导地位和治理能力。无论是从党内的反腐力度，还是社会整体反腐氛围的营造，都会增强党在人民心中的正义感和公正性。

二是增强政府治理效率和水平。精简机构有助于提高政府效率，避免冗余和重复工作，使政府更加聚焦核心职能。政府机构过于庞大或层级过多，容易导致权力分散、职责不清和低效运营。而精简机构和行政流程，能够提升决策的科学性与执行力，使得政策能够快速响应社会需求，减少行政成本，提高资源配置效率，确保政策的顺利实施。

三是提高党内管理与制度建设。打击腐败不仅是对腐败分子的惩治，更是对党内管理制度的不断完善。通过不断地反腐斗争，党能够进一步加强自身廉政建设，肃清党风，推进制度化、规范化管理。通过制度化的反腐机制，能够有效防止权力的滥用，保障党和政府的工作更加透明、公正。此外，精简机构也是党内自我革命的一部分，有助于提升党组织的凝聚力与战斗力，使党始终保持活力与领导力。

谈及越南共产党在民族崛起的新时代设定的目标，刘英教授表示，我们为越南共产党提出的崛起时代的宏伟目标而自豪，崛起时代的目标主要集中在经济转型和增长、国际地位提升、社会福祉和民生保障、政治体制和法治建设。

刘英教授指出，越南在实现这些目标的机会有很多。一是中越合作的巨大机遇。中国的发展为越南的发展带来巨大发展的空间，中越两国之间互学互鉴，互相促进，共同发展、共同繁荣、共同进步。

二是经济全球化和区域一体化。随着经济全球化的推进，越南可以借助其优越的地理位置和经济基础，成为区域经济合作的关键节点，特别是通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》（CPTPP）、中国东盟自贸区等双多边贸易协议，加强与亚洲及世界其他主要经济体的贸易联系，进一步融入全球经济当中。

三是越南产业结构转型升级机遇。中越强化优势互补，加强产业合作，加强产业链供应链合作，越南也处于经济发展的关键期，人口红利人才红利好，中越产业加强合作有助于促进区域经济一体化。

四是加强技术进步和创新。中越两国可以通过加强科技创新、吸引外资、与国际先进企业合作，推动越南的技术进步和产业升级。通过加大对科技研发的投入，越南有望在数字经济、人工智能、信息技术等领域取得突破。

五是实现中产阶级崛起和共同富裕。随着经济持续增长和居民收入水平的提升，越南的中产阶级正在快速崛起，推动国内消费市场扩大，这将为越南经济的可持续增长提供有力支撑。

与此同时，刘英教授也指出了越南在实现这些目标的挑战，如经济转型困难，技术创新难题，国际竞争加剧等。（完）