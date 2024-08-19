中国学者：越共中央总书记、国家主席苏林此次访华是基于中越关系稳定发展做出的战略选择

郑州大学越南研究所所长于向东教授就越共中央总书记、国家主席苏林访华接受越通社驻北京记者的采访时表示此次访问富有意义。

在各国外交实践中，领导人首访国家的选择，很有讲究，也颇具标志性意义。作为长期研究越南和中越关系的资深学者，于向东教授认为这次出访表明：

一是当前越南政治与社会发展保持稳定势头，总书记、国家主席苏林和越共中央继续坚持胡志明思想，继承阮富仲总书记留下的政治遗产，引领越南沿着社会主义道路的方向继续前进，深入推进革新开放事业和越南现代化进程。

二是中越两国睦邻友好合作关系具有悠久历史渊源和深厚基础，毛泽东主席和胡志明主席奠定的“同志加兄弟”的中越深厚情谊在新形势下得到发扬光大。总书记、国家主席苏林先行参访对于中国和越南早期革命事业都具有重要意义的广州之地，体现了对中越两党、两国人民珍贵情谊的高度重视。

三是中越两党、两国领导人当面会谈，深入交流，共同谋划，将会进一步推动具有战略意义的中越命运共同体建设走深走实，深化两国各领域、各层级的广泛交流与务实合作，引领两国在现代化建设和坚持发展社会主义的道路上同向同行。

于向东教授认为总书记、国家主席苏林此次访华，是基于中越关系稳定发展做出的战略选择，是越南外交下半年非常重要的活动之一，体现出越南“竹式外交”的一贯立场和政策选择，有利于越南共产党正在不懈推进的现代化崇高事业，符合中越两国和两国人民的根本利益，关乎中越两国人民的福祉，也有利于维护世界和地区的和平稳定与发展繁荣。（完）