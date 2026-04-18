中国学者：越中加速打造立体化联通格局

据越通社驻北京记者报道，值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。

作者认为，近年来，越中两国在现代化道路上携手同行，基础设施互联互通持续推进。2025年12月，全长约390.9公里、总投资超过83.7亿美元的老街—河内—海防标准轨铁路项目启动一期工程，采用与中国接轨的1435毫米标准轨距，设计时速最高160公里，预计2030年完工。同登—河内、芒街—下龙—海防两条标准轨铁路的规划研究也在两国合作框架下同步推进。地方层面同样跑出了“加速度”。

同样是去年12月，南宁-凭祥高铁崇左至凭祥段通车运营，广西再添一条直通越中边境口岸城市的高速铁路，南宁南站至越南安员站全程运输时间最快缩短至14小时，可实现货物当日发车、当日抵达、当日清关。广西北部湾港与越南往来集装箱航线已达35条，平陆运河建成通航后，更将为越中水运合作开辟新通道。一张“陆海空网”四位一体的立体化联通格局正在加速形成，为两国产业链供应链深度融合打下了扎实基础。

越南研究所所长阳阳指出，互联互通是为了促进经贸往来、造福两国人民。越中经贸合作近年来呈现出量质齐升的强劲势头。中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南也是中国在东盟最大的贸易伙伴、中国全球第四大贸易伙伴。今年3月，中国—越南双边合作指导委员会举办第十七次会议，双方明确将拓展务实合作广度，推进铁路互联互通，加强农业、电力、金融、重要矿产、科技创新等重点领域合作，共同维护多边贸易体制。从基础设施“硬联通”到经贸规则“软联通”，再到产业协同“深联通”，越中务实合作的广度与深度正在持续拓展。

在经济合作务实开展的同时，双边人文交流络绎不绝。2025年是越中建交75周年，也是“越中人文交流年”，两国在文化、艺术、旅游等领域的交流活动如火如荼。2025年，越南接待中国游客达528万人次，中国成为越南第一大客源来源地；同时，在华越南留学生数量创历史新高，达近2.4万人。尤其是正在开展当中的“越南青年来华红色研学之旅”，已在全国10个省（区、市）举办8期主题研学营，累计1000余名越南青少年参加。这一活动不仅有助于加深两国青年对革命精神的理解，增进对越中睦邻友好关系的认同，更能推动青年一代之间的交流与联系，分享个人发展与社会主义现代化事业休戚与共的理念与实践。

此外，在维护政治安全方面，越中双方已经建立了外交、国防、公安“3+3”战略对话机制，这是双方在全球首创的重要战略沟通平台，是具有战略意义的重大举措。

今年是中国—东盟建立全面战略伙伴关系5周年，今明两年，越中两国将接续举办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，越南还将接任湄澜合作共同主席国。在当前国际局势动荡加剧、单边主义和保护主义抬头的背景下，越中两国高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极在联合国、亚太经合组织、中国—东盟合作、湄澜合作等多边机制中协调立场等。

中国学者强调，无论国际形势如何变化，中方始终将越南作为周边外交优先方向。越中两国将进一步赓续两国传统友好，促进双边务实合作，在新兴领域实现新的合作突破，以更高战略对接水平加快推动共建越中命运共同体，成为地区和平、稳定、发展的重要力量。（完）