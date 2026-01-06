中国学者：越中关系合作与发展成果令人自豪

朱振明指出，2025年两国关系发展态势良好，并不断迈上新台阶。特别是两国领导人互访频繁，为两国关系未来发展指明了方向。因此，2025年两国关系在诸多领域取得了新合作成果。



第一，在政治领域，两国高层保持密切交往、频繁互访，成为今年双边关系中最为突出的特点之一。第二，在人文交流方面，越南赴华游客和中国赴越游客数量持续增长，有利于增进两国人民之间的相互往来与相互理解。



第三，在经贸与投资领域，中国不断扩大对越南的投资，涵盖多个领域，中国保持越南最大贸易伙伴地位。第四，在国防交流与合作方面，除海警、海军等力量开展的交流合作外，2025年双方首次举行了陆军联合训练。



中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明接受越通社驻北京记者的采访。图自越通社

朱振明认为，中越地方合作关系也蓬勃发展。中国云南、广西与越南北部各省持续保持省委书记层级的会晤交流机制，从而不断加强在经济、文化、旅游、交通基础设施投资等领域的合作，为推动各地方之间乃至两国经贸合作关系不断迈上新高度作出积极贡献。



至于今后合作前景，朱振明认为，中越合作空间依然十分广阔。两国高层已共同签署联合声明，就未来双边关系的发展方向和重点合作内容作出规划。因此，双方应加强协调，有效落实相关共识，特别是促进在政治、经济、文化旅游和人文交流等领域的合作。（完）