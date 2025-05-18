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中国学者：胡志明主席对越南和国际社会做出重要贡献
在越南，他领导独立运动，建立越南共产党，抗法抗美斗争，为国家统一奋斗终生；他在政治、经济、文化方面领导了越南进行社会主义建设，实行了土地改革、扫盲运动、民族团结政策等。
在国际方面，他坚持国际主义精神，参加法国共产党，积极与其他社会主义国家领导人的合作，尤其是与中国革命关系密切，和毛泽东、周恩来等老一辈革命家共同缔造了同志加兄弟的中越传统友谊至今仍然是两党两国和两国人民的宝贵精神财富。
胡志明作为共产国际的代表，他支持其他国家的革命运动，尤其是积极参与了中国、老挝、柬埔寨的反殖民斗争和无产阶级革命运动。潘金娥教授认为：“在胡志明诞辰135周年之际，包括中国共产党和中国人民在内的世界各国共产党人和热爱和平进步的人们深切缅怀胡志明主席！”
潘金娥教授指出，无论是在越南社会主义革命和社会主义革新时期，胡志明作为民族英雄和精神领袖的地位始终未被动摇。2019年联合国教科文组织将其列入“世界文化名人”，标志着国际社会对其历史贡献的认可。“我还清晰地记得，在胡志明主席诞辰120周年之际，我到河内参加了越共中央举行的国际学术研讨会，来自中国、老挝和法国英国和拉美等世界多国共产党和马克思主义学者怀着无比敬仰的心情，在会上表达了对胡志明主席的崇高敬意，深刻感受胡志明主席作为世界文化名人的魅力继续在新时代闪闪发光”，潘金娥教授说。
谈到胡志明主席的民族大团结精神时，潘金娥教授表示，在胡志明和越南共产党的领导下，经过长期艰苦卓绝的斗争，1975年4月30日，越南获得了南方解放和国家统一，用实践证明：胡志明主席的至理名言：“团结，团结，大团结！成功，成功，大成功！” 越南民族团结是越南革命胜利的最大成功保障。
在当前，在苏林总书记领导下，越南即将进入“民族崛起新纪元”，面临着重大的机遇和挑战。正如苏林总书记不久前发表的文章所言，无论是国内还是国外的越南人，都应该弘扬胡志明主席的号召，摒弃历史偏见和仇恨，以“越南民族是一个整体”的精神，应对当前错综复杂的国际形势，为越南民族的崛起而团结起来，实现到本世纪中叶越南成为发达的社会主义定向国家而奋斗。
潘金娥教授还强调说，把民族的力量和时代的力量结合起来，是胡志明思想的重要内涵，也是越南革命取得胜利的经验总结。正如苏林总书记所言：当前，我们正步入人工智能、数字化转型、绿色经济和可持续发展的新纪元，这要求我们必须具备新的思维、新的发展模式和时代新人。历史已经证明，越南民族从未在困难、挑战面前退缩。关键在于，我们是否有足够的勇气去变革，有足够的意志去崛起，有足够的团结去将困难转化为发展的动力。
“我相信，越南民族谨记胡志明主席的遗愿，继续团结一致，续写越南民族辉煌发展的新篇章，在本世纪中叶建成独立、自由、幸福、繁荣、文明的越南，实现胡志明主席的夙愿：越南能够与世界五大洲强国并驾齐驱！”，潘金娥教授强调。（完）