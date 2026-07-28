中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。



朱振明表示，越南推进机构改革、调整组织架构和行政区划已取得初步成果，为后续发展奠定了坚实基础。但他同时指出，机构改革只是第一步，如何让新体制高效运行、提升领导能力和治理水平，才是更为迫切的课题。



“组织形式上的改革基本完成后，更重要的是思考如何实现更高效、更科学的治理，”朱振明说，“这不仅是完善体制的内在要求，也是当前最为紧迫的任务。”



这位中国学者认为，苏林在机构改革收官之际迅速提出新的发展方向，展现出对发展时局的精准把握。他指出，若改革止步于机构重组，容易使各级部门产生“任务完成”的错觉，而实际上，治理能力提升和发展任务仍十分艰巨。



朱振明强调：“目前完成的只是形式上的调整，提升国家治理能力才是长期工程。思想观念和行动方式必须加快转变。”

针对苏林提出的四项重点任务——提升党的领导能力和政治体系运行效能、统一高效管理国家资源、以知识和科技驱动发展、主动防范各类风险——朱振明认为，这些都是具有战略意义的发展方向，为越南明确了新阶段的核心任务。



他表示，完成机构与行政区划优化后，越南面临的课题已不仅是维持政府运作，而是进一步提高行政效率、释放国家资源潜力，并依托科技创新和知识经济实现高质量发展。



“这些部署为各级领导干部指明了前进方向，”朱振明说，“改革不会随机构调整而终结，相反，更艰巨的任务才刚刚开始，需要思维方式和工作方式的同步革新。”



朱振明还指出，在全球各国面临发展竞争、科技变革及经济社会安全等多重挑战的背景下，越南强调统一高效配置国家资源，具有重要的现实意义。



同时，他认为以知识和科技驱动发展契合全球趋势，在这一浪潮中，创新能力正日益成为决定国家竞争力和经济增长质量的关键变量。

此外，朱振明表示，主动防范各类风险有助于提升政治体系应对复杂国际国内环境的能力，是新阶段发展的重要保障。



朱振明认为，这四项重点部署既回应了机构改革后的现实需求，也展现出越南着眼长远、构建更加高效治理体系的战略视野。



他说：“最重要的是，不能满足于改革已取得的初步成果，必须持续推进，不断提升党的领导能力、国家治理能力和服务国家发展的能力，才能真正迈入发展新阶段。”（完）