中国学者高度评价越共中央总书记、国家主席苏林访华的结果

8月20日下午，越共中央总书记、国家主席苏林携夫人和越南高级代表团抵达河内，圆满结束应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请从8月18日至20日对中国进行的国事访问之旅。



此访结束后，接受越通社驻北京记者的采访时，多位专家、学者都对此访的结果以及越中当前的良好合作关系给予高度评价。



浙江工业大学越南研究中心主任、教授成汉平表示，苏林总书记、国家主席访问中国，一方面，体现了越南共产党、越南政府和人民对中国的高度重视，以及“中国是越南的优先外交方向”的落地，另一方面，也意味着作为两个由共产党执政的社会主义国家，必须坚定地高举社会主义旗帜不动摇，以实际行动来打造具有战略意义的命运共同体。



此外，苏林同志具有丰富的治国理政经验，中越双方就治国理政问题可以进行广泛的交流与合作，相互借鉴经验。



对此访所取得的成果作出评价时，成汉平教授表示，此次访问取得了非常圆满的结果。苏林总书记对中国的访问带来了经贸、外交以及军事等部门的领导人，与中方习近平总书记、李强总理等高级领导人都见了面。



中方的高规格接待体现了中国共产党和中国人民对越南共产党、越南人民一向具有的深厚情谊，巩固了双方的友谊，传承了中越两国的友好。习近平总书记再次提到了“中越情谊深，同志加兄弟”的诗句。



双方共签署了14项合作协议，表明双方是非常务实的。对双方来说，这是一次互利共赢的结果。

中越两国最高领导人对双边关系的未来走向进行了擘画和规划，确保两国人民能够世代友好，并将这种友好一直根植于民间。特别是决定在2025年规划好“中越建交75周年”的一系列活动。



在苏林总书记和习近平总书记的共同设计之下，在未来，中越关系将会继续呈现友好的发展态势。具体体现于，基础设施的“硬联通”，人心的“软联通”，让中越友好世代相传。具体包括：对双边的经贸合作提质升级；加强两国边境贸易的便利化建设和围绕便利化设施的落实；加强双边各层级的党建领域交流使用；加强双方人文交流，扩大地方政府交流范围；两国边境地区电力资源的合作；在国际政治舞台相互沟通，共同维护社会主义事业；加强两国抵御西方和平演变的情报分享合作等。



“这是一次承前启后的重要访问，必将在中越关系史上留下浓墨重彩的一笔”，成汉平教授强调。



与成汉平教授的观点相同，北京外国语大学法学院院长，东南亚研究中心主任、教授米良也表示，作为越南党和国家新的最高领导人，苏林首次出访选择中国，对中越两国而言都有着十分重要的意义。



第一，习近平总书记和阮富仲总书记十余年来努力经营、发展的两党关系得到了延续。中越两党关系是两国关系的重要支柱。此次苏林来访，两位总书记可以面对面沟通交流，建立良好的工作关系和良好的友谊，为今后两党关系的稳步发展奠定基础。



第二，苏林的此次来访将会延续两国的友好关系。苏林总书记、国家主席此次访华，既代表越南共产党，也代表越南国家，他作为越南新的最高领导人和习近平总书记就推动中越全面战略合作伙伴关系进行了深入的交谈，就中越命运共同体建设达成了新的共识。这些共识将为中越两国今后的关系定调。



米良教授相信，此次苏林成功访华表明，中越友好关系的大局没有变。越南新的领导人会延续阮富仲的对华政策，继续推动两党两国关系的发展，这符合两国人民的利益。（完）