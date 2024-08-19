中国媒体：越南与中国拉紧经贸合作纽带

越通社驻北京记者报道，中国商务部国际商报网报道，近年来，中越两国正在拉紧双方经贸合作的纽带，合作与交流日益紧密，两国经贸往来展现出蓬勃生机。

今年上半年，榴莲继续成为越南对中国出口最强劲的商品，其中90%以上是新鲜榴莲。而冷冻榴莲制作工厂的投资远高于新鲜包装榴莲仓库，因此参与的企业数量会更少，竞争相对不如新鲜榴莲激烈。

目前，中国市场正在开发多种由榴莲制成的产品，需要大量原材料，而冷冻榴莲保质期可达2年，因此冷冻榴莲市场比新鲜榴莲更稳定。

另一个准备进入中国市场的水果是椰子。来自越南媒体的消息，中越双方同意完成签署越南鲜椰子输华植物检疫要求议定书的程序。目前，越南椰子出口到90个国家和地区，2023年越南去皮新鲜椰子和加工产品出口额达2.43亿美元。越南果蔬协会秘书长邓福源表示，越南对华官方配额出口协议将为越南椰子行业带来巨大机遇。由于地理位置近、运输时间短、成本低，越南椰子在中国市场上具有一定的竞争力。

越南果蔬协会秘书长邓福源表示，越南对华官方配额出口协议将为越南椰子行业带来巨大机遇。由于地理位置近、运输时间短、成本低，越南椰子在中国市场上具有一定的竞争力。

越来越多的越南果蔬产品输华，越中两国经济交流也不断走深走实。统计显示，上半年，越中双边贸易额强劲复苏，达到近950亿美元；越南从中国的进口额达到670亿美元，同比激增35%；越南向中国的出口稳定增长至278亿美元，同比增长5.3%。

从水果到加工食品，越南农产品正在中国市场上立足。未来，中越将在农业贸易、投资和农业技术合作等领域加强全产业链合作，越中农业合作将迈上新台阶。

越南与中国已签署双边和多边协定，其中包括《东盟—中国自由贸易协定》（ACFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。借助ACFTA和RCEP等多边贸易协定，两国的贸易额有望在未来几年内持续增长，尤其是在农产品、纺织品和电子产品等领域。

越中两国签署的协议，大力促进了中国“一带一路”倡议与越南“两廊一圈”规划战略对接。未来，两国还将在多边框架下加强合作，实现各自经济发展的诉求，推动区域经济一体化进程，提高整个东南亚地区的经济活力和全球竞争力。

在互联互通方面，2023年7月，中国石家庄到越南河内国际货运班列首发，全线运输距离2700多公里。未来，两国将加快互联互通建设，为两国和区域的经贸合作提供更加便捷的通道。

越中经贸合作亮点纷呈。中国企业赴越南投资数量连年增长，上半年，越南吸引了来自84个国家和地区的投资，其中，中国在新投资项目数量上位列第一，占越南上半年外资项目总量的29.1%，这一数据反映了中国对越南的经济投资活动已成为推动双方关系发展的重要力量。

在旅游方面，今年前3个月赴越中国游客人数达近89万人次，比去年同期增长634.5%；在民间交流方面，截至目前，越南60个省市已与中方缔结友好合作关系。

该网站称，随着两国在产业链、供应链、标准化等多方面的深入合作，越中经贸合作将迎来更加美好的未来。（完）