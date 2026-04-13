中国媒体：越共中央总书记、国家主席苏林此访体现双边关系的战略性和高度重要性

据越通社驻北京记者报道，中国共产党机关报《人民日报》发表评论文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行的国事访问，强调此访体现出中越关系的战略性和高水平。



《人民日报》强调，苏林同志在当选越南国家主席仅两天后就宣布访华消息。此前，2024年8月，苏林就任越共中央总书记后，首次出访也选择了中国。苏林两次首访，都是中国，体现出中越关系的战略性和高水平。



关于两国关系，去年4月，习近平总书记、国家主席对越南成功进行国事访问，今年越共十四大召开后又同苏林总书记通话，为新时期两国社会主义事业和中越关系发展擘画蓝图。双方保持高层战略沟通，持续推进全方位互利合作，充分彰显“同志加兄弟”的深厚情谊。



据《人民日报》报道，今年是中国“十五五”开局之年，也是越南落实越共十四大决议起步之年。在这一重要历史坐标上，两国各部门各地方高效对接，全方位合作提质升级，中越命运共同体建设成色更足、质量更高、动力更强。

4月7日，苏林当选越南国家主席，9日便宣布访华消息。2024年8月，苏林就任越共中央总书记后，首次出访也选择了中国。

苏林两次首访，都是中国，体现出中越关系的战略性和高水平。

此外，中越外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议成功举行。这一机制由两党两国最高领导人共同决策，是双方在全球首创的重要战略沟通平台。会议期间，两国外长举行战略对话，两国公安部举行第九次合作打击犯罪部长级会议。会议之后，两国军队举行第十次边境国防友好交流活动……一系列安排，对外释放了中越携手捍卫政治制度安全、共谋民族发展振兴的明确信号。



与此同时，老街—河内—海防标准轨铁路第一部分项目开工建设，将进一步打破地理阻隔，极大提升跨境运输能力，降低物流成本、畅通经济循环。



关于人文交流，一批又一批中越青年携手同行，沿着两党两国老一辈领导人的革命足迹，探寻中越友好的红色基因，感受中国式现代化的万千气象，为两国各自社会主义事业和构建具有战略意义的中越命运共同体凝聚青春力量。



在多边合作方面，今年是中国东盟建立全面战略伙伴关系5周年，今明两年中越两国将接续举办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，越南将接任澜湄合作共同主席国。双方加强在多边机制的协调配合，携手推进亚太共同体建设，为推动构建人类命运共同体作出示范。



文章结尾强调，中越命运共同体建设续写前章，即将翻开崭新一页。（完）