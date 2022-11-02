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中国媒体高度评价越共中央总书记阮富仲访华成果
阮富仲透露，其与中共中央总书记、国家主席习近平的会谈在温馨友好气氛中举行。双方达成了多项共识并取得丰硕合作成果。此访充分彰显越中特殊友谊。越方愿同中方落实好各项共识，增进互相了解，提升合作水平，共谋发展，加强“同志加兄弟”关系，通过实质性合作成果为两国人民带来更多利益。
新华社11月1日报道，阮富仲分别会见了中国全国人大常委会委员长栗战书和全国政协主席汪洋。
新华社报道称，会见中，阮富仲和栗战书强调，习近平与阮富仲之间的会谈已圆满成功；双方达成了重要共识，为两国社会主义事业增添强劲动力。
栗战书表示，中国全国人大愿进一步密切同越南国会的交流合作，为深化新时代中越全面战略合作伙伴关系贡献力量。
阮富仲表示，期待越南国会同中国全国人大进一步加强交流，共同落实好两党最高领导人达成的共识，推动“同志加兄弟”的越中友好合作结出新硕果。
汪洋在会见阮富仲时表示，习近平总书记和阮富仲总书记会晤圆满成功。中方在二十大之后即接待阮富仲总书记正式访华，体现了对中越“同志加兄弟”特殊关系的高度重视和对两国人民传统友谊的高度珍视。
中国全国政协愿同越南祖国阵线一道，落实好两党最高领导人达成的共识，传承发扬中越传统友谊，深化各层级友好往来，开展参政议政等领域工作经验交流。
阮富仲表示，越南祖国阵线愿同中国全国政协加强交流合作，凝聚社会各界力量和国内外资源，促进越中关系进一步发展。
在越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问期间，11月1日上午，随团出访的越共中央书记处常务书记武文赏与中共中央政治局常委、中共中央书记处书记、北京市委书记蔡奇举行视频会谈。
在会谈上，双方就落实两党、两国领导人的各项共识以及越共中央总书记阮富仲此次对中国进行正式访问期间两位总书记所达成的共识的具体措施交换了意见。（完）