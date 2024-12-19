中国媒体积极评价越南经济成就与发展前景

越通社河内越通社驻北京记者报道，《澎湃新闻》、国际在线、搜狐、新浪、广东电子商务协会及BWC等中国媒体纷纷发表文章，对越南2024年的经济成就和2025年的经济发展前景给予积极评价。

中国媒体高度评价越南2024年的经济增长。2024年上半年，越南国内生产总值（GDP）增长6.42%，全年预计将超过6.8%，甚至可能达到7%。这一增速不仅超出越南政府的预期，也高于近年来的平均水平。

中国媒体报道称，凭借2024年的稳健发展，越南展现出强大的经济复苏能力和增长潜力。到2025年及未来数年，越南有望保持经济增长势头，在多个领域实现突破和多元化发展。随着全球经济逐步复苏以及越南在全球供应链中的地位持续巩固，越南的出口业务预计将继续强劲增长。同时，国内消费和投资也将成为推动经济增长的重要力量。

中国媒体评价称，越南正积极推动产业升级和转型，承诺从传统的劳动密集型产业向技术密集型产业转变。越南政府加强对高科技产业、绿色能源和可持续发展的支持，推动产业升级与转型，提高经济的附加值和竞争力。

凭借丰富的旅游资源，旅游业一直是越南经济增长的重要支柱之一。在全球旅游市场逐渐恢复以及越南旅游基础设施不断完善的背景下，越南旅游业预计将继续蓬勃发展，吸引更多国际游客。

此外，越南正在积极发展数字经济和技术创新，推动互联网、大数据和人工智能（AI）等技术与实体经济深度融合。这将为越南经济注入新活力，提高生产效率和服务质量，推动经济高质量发展。

中国媒体认为，越南积极参与国际合作和区域一体化，加强与邻国的经济贸易和人文交流。通过推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等区域合作机制的深入实施，越南预计将在区域合作中扮演更为积极的角色。（完）