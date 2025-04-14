中国媒体大力弘扬越中友谊

“越中情意深、同志加兄弟”是在中共中央总书记、国家主席习近平在对越南进行国事访问前夕，中国人民日报刊登文章的标题。

文章表示，越南河内巴亭广场一侧，坐落着胡志明陵和胡志明故居，习近平主席曾多次来过这里。他说：“在我们这一代中国人心中，胡志明主席是中国人民最好的朋友”。

胡志明主席是越南人民的伟大领袖，在中国开展革命活动长达12年，足迹遍布中国大江南北。他在广州和香港分别创立越南青年革命同志会、成立越南共产党，还长期在云南、广西等地指导越南革命，同中国军民结下了深厚的战斗情谊。

文章指出，20世纪40年代，越南有首民谣唱道“中国越南如唇齿，须知唇亡则齿寒”，词作者就是胡志明。并写下一联脍炙人口的诗句：“越中情谊深，同志加兄弟。”

在争取国家独立和民族解放事业进程中，中越双方风雨同舟、相互支持。习近平主席多次访越，在署名文章里、在会谈会见时、在重要讲话中，一再提及这段峥嵘岁月。

文章回顾了在两国在争取国家独立和民族解放事业进程中，两国军民的牺牲和作出的贡献。具体，在越南抗法、抗美救国斗争中，1400多名中国将士英勇牺牲，长眠在越南的广袤土地上。广西桂林南溪山医院救助了5000多名受伤的越南战士，育才学校为越南培养了1万多名学生。

越南著名将领洪水积极投身中国革命，参加红军长征，成为新中国授衔的唯一一位外籍军官，也是世界上少有的“两国将军”。

中国赴越南军事顾问团首任炮兵顾问窦金波，在接到帮助越南同志的任务后，将刚出生的女儿起名为“越华”。

这样的故事不胜枚举，至今仍在两国民众中广为传颂。2015年11月，习近平主席在同越南领导人交谈时说，只有知道我们是怎么走过来的，山水相连、唇齿相依、一衣带水，有深厚的友好历史，才能够增进感情，彼此推动友好的延续。

关于经贸合作，文章指出，目前，中国已连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，2024年双边贸易额突破2600亿美元大关。随着中越国际班列开行、智慧口岸启动建设，荔枝、榴莲、火龙果等越南优质农产品销往中国，中国出口的原材料和机械设备也有力支持了越南制造业发展。

富有成效的交往和合作增进了两国民心民意相通。中国传统经典名著在越南家喻户晓，中国当代影视作品也深受越南民众喜爱；越南流行歌曲在中国社交媒体传播，越南歌手在中国综艺节目中收获大批中国“粉丝”等。

中越两国，都经历了从任人欺凌到民族独立、从闭关锁国到改革开放、从贫困落后到繁荣富强的艰辛历程……一路走来，中越关系早已超越一般意义上的双边关系。2023年12月，习近平主席访越，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。

说起中越关系，人们常会想起那首两国民众耳熟能详的歌曲：“共饮一江水，早相见、晚相望，清晨共听雄鸡高唱”。作为“山连山、水连水”的友好邻邦，中越“同志加兄弟”的深情厚谊，是两党两国关系最生动的写照。（完）