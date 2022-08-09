中国大使馆代表承诺为越南兴安省农产品打入中国市场搭建桥梁

越南兴安省人民委员会9日上午举行2022年龙眼和其它农产品销售推进会，旨在向消费者推介该省龙眼和其它特色农产品。

兴安省人民委员会主席陈国文在会议上强调了该省农产品在国内和国际市场的地位和作用。他同时表示，秉持今后使兴安龙眼和其它农产品走得更远的精神，该省政府承诺为助推该省龙眼和其它农产品销售的各家企业和单位创造一切便利条件。



出席会议的中国驻越南大使馆经济商务参赞胡锁锦表示，该会议是中国人民了解更多越南龙眼乃至所有特色农产品的良好机会。他同时承诺将为兴安农产品打入中国市场创造一切便利条件和搭建桥梁；在确保疫情安全的基础上，为兴安龙眼乃至越南所有农产品创造一切便利条件。

目前，兴安省龙眼种植面积5000公顷，其中可收获面积约4800公顷。2022年，龙眼产量约4.5万吨。其中，早熟龙眼占总面积的5%。达到VietGAP标准的龙眼种植面积为1200公顷，占全省81个龙眼园总面积的25%。

工贸部部长阮鸿延强调，工贸部将继续同兴安乃至全国各地方推动产品推介和贸易促进活动，推进国内和国际市场对接活动。与此同时将积极协助各地方发展电商，推动数字和电商平台上货物分销。工贸部还指示在美国、欧盟、新加坡、澳大利亚、日本和韩国等各大和重要市场的商务处加强配合，提供市场信息，推动产品销售对接等。（完）