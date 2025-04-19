中国外长王毅：推动中越全面战略合作向更高质量、更深层次发展

越通社驻北京记者报道，中共中央政治局委员、外交部长王毅在中共中央总书记、国家主席习近平结束对包括越南在内的东盟三国进行国事访问后向随行记者介绍此访情况时表示，习近平主席此访是今年元首外访的开篇之作，是中共中央周边工作会议后采取的一次重大外交行动。

关于越南之行，王毅说，中越是山水相连的社会主义友好邻邦，拥有共同理想信念和广泛战略利益。今年是中越建交75周年。习近平总书记、国家主席把越南作为今年出访首站，苏林同志去年就任越共中央总书记后首次出访也选择了中国，两党总书记在一年时间内完成互访，充分体现中越关系的战略性和高水平。

王毅指出，两党两国最高领导人的战略引领，是中越关系发展的最大优势和最重要政治保障。访问期间，习近平总书记同苏林总书记就全局性、战略性、方向性问题长时间深入交换意见，两次小范围茶叙，进行深度沟通。习近平主席还分别会见越南国家主席梁强、越南政府总理范明政、越南国会主席陈青敏。两党两国领导人一致确认，按照“六个更”总体目标，推动双方全面战略合作向更高质量、更深层次发展，加快构建具有战略意义的中越命运共同体，共同推动社会主义事业在世界百年变局中发展壮大。

习近平总书记热烈祝贺越南共产党成立95周年、越南建国80周年和南方解放、国家统一50周年，强调中国将一如既往支持越南走好符合本国国情的社会主义道路，筹备并开好越共十四大，不断开创党和国家事业新局面。

此访双方发表联合声明，签署45份合作文件，有力推动两国务实合作提质升级、发展战略加速对接。铁路合作实现扩容升级，尤显两国共谋发展的决心。习近平总书记和苏林总书记共同出席中越铁路合作机制启动仪式。依托这一机制，双方将实现标准轨铁路全面联通，极大提升跨境运输能力，降低物流成本，让两国供应链“无缝衔接”，进一步打通西部陆海新通道，赋予中国－中南半岛经济走廊更强劲发展动能，将成为中越高质量共建“一带一路”的标志性工程。

王毅强调，今年也是“中越人文交流年”。习近平总书记同越南领导人共同会见中越人民大联欢活动代表，指出中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，勉励中越青年为两国社会主义事业和中越命运共同体建设贡献青春力量。

王毅表示，面对乱象丛生的世界，中越两个社会主义国家和平发展带来宝贵的稳定性，中越友好合作展现充沛的进取性。站在新的历史起点，中越将沿着两党两国最高领导人指明的方向携手前进，为世界社会主义事业和人类发展进步作出新贡献。（完）