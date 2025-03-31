中国坝洒-越南巴刹红河界河公路大桥正式开工

红河界河公路大桥正式开工旨在实施越共中央总书记苏林与中共中央总书记、中国国家主席习近平达成的联合声明，越中两国政府达成的协定和议定书。



越南建设部副部长黎英俊在开工仪式上发表讲话时强调，红河界河公路大桥不仅缩短两个地方之间的出行距离，而且还为两国之间贸易往来、旅游和文化交流注入巨大动力。该工程竣工投入使用后将带来更多经济和投资合作机会，同时提高双方边境居民生活水平。该工程证明越中双方在实施两国高层领导在越中联合声明中就“基础设施、交通互联互通合作，加快边境地区基础设施建设对接”达成的共识中做出的努力。



黎英俊表示，越南建设部将同老街省有关机关和中国方面有关机关保持密切配合，确保工程顺利开展并如期竣工投入使用。

老街省人民委员会副主席黄国庆在开工仪式上发表讲话。图自越通社

老街省人民委员会副主席黄国庆在开工仪式上发表讲话时表示，投资建设中国坝洒-越南巴刹红河界河公路大桥十分重要和必要，其不仅促进两国之间交通基础设施互联互通，而且还肯定了老街与云南在昆明-老街-河内-海防-广宁经济走廊上的贸易往来门户，是越南与东盟各国与中国西南地区的经济贸易连接中心。



中国坝洒-越南巴刹红河界河公路大桥越方建设经费约3000亿越盾，每一方将投资建设1/2的主桥，长度为115米。越南段的桥梁和引道部分长40米，采用预应力混凝土箱梁；桥头道路长232米，路基宽35米，路面宽25米。该桥为老街口岸经济区建设的第四座大桥。



红河界河公路大桥将于2026年6月30日前完工（比合同的进度提前3个月完成）。（完）