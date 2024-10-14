中国国务院总理李强圆满结束对越访问

10月14日上午，中国国务院总理李强一行已离开首都河内，圆满结束于10月12日至14日对越南进行的正式访问。

越南政府副总理兼外交部部长裴青山，外交部副部长阮明宇，越南驻中国大使范星梅等前往内排国际机场为李强一行送行。

访问越南期间，李强一行已瞻仰胡志明主席陵并敬献花圈。

李强会见了越共中央总书记、国家主席苏林；同越南政府总理范明政出席欢迎仪式、举行会谈和见证两国之间多项合作文件交换，出席中越企业家座谈会，参观越南输出中国的特色农产品展示活动，欣赏越南传统文化和出席欢迎晚宴。李强还会见了越南国会主席陈青敏。

越南领导人在各场会见会谈中热烈欢迎李强总理对越南进行正式访问。这是中国国务院总理时隔11年后再次访越，也是李强总理首次以国务院总理身份访问越南；相信此访将取得圆满成功；向两国各部委、地方传播双方认真贯彻落实两国高层所达成共识的决心，使两国关系更加高效深入全面发展，为地区和世界的和平、稳定、合作、发展作出贡献。

两国领导人在真诚、友好、开放的气氛中相互通报了各自党情国情，深入评估两国在各领域上所达成的共识和协议的落实情况，就有效落实两党两国最高领导人在两国高层领导人访问期间所达成的共识，特别是越共中央总书记、国家主席苏林最近对中国进行国事访问（2024 年 8 月）所确定的关于按照“六个更”既定方向构建具有战略意义的越中命运共同体确定未来的方向和措施。

值此机会，两位总理共同见证了交通互联、海关、民生、教育、农产品贸易、新闻媒体、银行等领域10份合作文件的签署仪式。（完）