中国国务院总理李强主持仪式 欢迎越南政府总理范明政访华

越通社特派记者报道，中国国务院总理李强6月26日上午在人民大会堂举行仪式，欢迎越南政府总理范明政和越南高级代表团访问中国。

中国外交部长秦刚，工业和信息化部部长金壮龙，国家发展改革委主任郑栅洁，商务部部长王文涛，交通运输部部长李小鹏，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓，中国驻越南大使熊波等领导一同出席。

中国国务院总理李强亲自到大厅迎接越南政府总理范明政一行。随后，两国总理共同检阅三军仪仗队，随后进行了会谈。

这是范明政总理第一次正式访华，也是越南政府总理7年来的再次正式访华。此访也是中国健全新一届领导班子后两国主要领导人首次面对面会晤。

范明政对中国进行正式访问是在越中全面战略合作伙伴关系保持发展势头并取得许多积极成果；越中政治互信增强；双方经贸投资合作保持增长等的背景下进行的。目前， 越南是中国全球第四大贸易伙伴， 2022年双向贸易额达到1750亿美元，占中国与东盟贸易总额的四分之一。

次访问旨在落实越共中央总书记阮富仲2022年底对中国进行正式访问取得的成果。双方将回顾过去所取得的合作成果，明确系列方向和任务，进一步巩固和发展发展今后友好合作关系，以及促进消除合作障碍。（完）