中国友好人士和亚洲记者对阮富仲总书记的深厚感情

这位柬埔寨资深记者从一名记者的角度对越南共产党《共产主义杂志》原主编、资深记者阮富仲的才华表示哀悼和敬意。



乔·科拉铭记阮富仲总书记的文章和发言中的许多名言，尤其是越南共产党领导人反腐败的决心“一旦炉子热起来，新鲜的柴火也必须烧起来”。



越南研究专家、中国中央广播电视总台记者魏伟在北京接受越通社记者采访时表示深切哀悼，同时表示，阮富仲总书记为国家建设和发展事业、改善人民生活、推进党建和反腐败事业作出巨大贡献正如习近平总书记所说：“他把毕生精力献给越南党和国家各项事业，为越南革新开放和社会主义建设事业，为世界社会主义运动发展作出杰出贡献。”



*越通社驻北京记者报道，7月26日，在北京，众多机关、部委、行业、地方及中国友好人士、外国驻北京使节以及众多旅居中国越南人前往越南驻中国大使馆吊唁缅怀越共中央总书记阮富仲同志。



Cheng Guisheng和Mao Wanli自画的阮富仲总书记肖像画。图自越通社

两位现居住在中国河南省的Cheng Guisheng和Mao Wanli前往越南驻中国大使馆向阮富仲总书记致敬并赠送他们俩亲自画的阮富仲总书记肖像画。



前新华社驻越南分社社长凌德权全尽管年事已高，在得知阮富仲总书记逝世的消息后，也前往大使馆敬香。他表示，在两国总书记的领导下，中越关系正处于最好阶段。 “我希望越南的创新事业不断发展并取得更大成就。中越两党两国和两国人民的关系也不断发展到新的高度。”



前中国驻越南大使馆公使衔经济商务参赞胡锁锦表示：“阮富仲是我们中国人民的伟大的朋友。我们失去了这么一位伟大的朋友，我们心情很悲痛的。” 胡锁锦认为，在阮富仲同志担任总书记期间，中越关系取得长足发展，特别是在经贸领域。胡锁锦强调：“我想我们怀念阮富仲总书记的最好的办法，就是继承他的遗志，把他和我们中国最高领导人两党政府达成的共识要落到实处。”。（完）