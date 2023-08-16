今年以来，中国已超越日本，在对越南投资的国家和地区中位居第三。

越南计划与投资部外国投资局数据显示，今年前7月，中国在越南的注册资本总额超过23.3亿美元。中国超过日本，在对越南投资的国家和地区中排名第三。在新批项目数量方面，中国以325个项目位居第一。

实际上，自美中贸易冲突势爆发以来，中国对越南的投资已大幅增长。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，中国仍然在对越投资的国家和地区中排名第三或第四。2020年，中国对越南注册资本为24.6亿美元，2021年为29.2亿美元，2022年为25亿美元，今年前7月该数字已经接近前几年全年水平。

当然，不仅如此，中国还会将更多的大型项目投入越南。越南政府总理范明政访华期间会见了天虹、润能、中国能源、TCL等一系列中国大型企业领导。中国企业领导高度评价并对越南的蓬勃发展持有信心，同时透露，其在越南生产经营情况良好，计划将进一步扩大对越南能源、工业园区基础设施、保障性住房、内河港码头、汽车制造、研发、供应链建设等多个领域的投资。

最近，中国两家领先电池和储能系统制造商计划投资超过10亿美元在越南新建和扩建工厂。其中，厦门海辰储能科技股份有限公司预计将在海阳省投资9亿美元建设工厂，古瑞瓦特新能源有限公司在海防市扩建工厂，规模约3亿美元。

太平洋建设集团领导与广宁省人民委员会代主席高祥辉进行接洽，以在该省寻找投资机会。

《南华早报》近日报道，许多中国投资者正在越南寻找投资机会，这源于许多美国客户敦促他们将厂房转移到越南。

除了中国大陆的投资者外，近年来，来自中国台湾、香港的多家企业也加大了对越南的投资力度。富士康、歌尔、温斯顿、仁宝等就是典型的例子。应苹果等供应链龙头企业扩大供应链的要求，他们正在将生产线转移到越南。

今年前7个月，香港投资者对越注册资本超过10亿美元，排名第五；台湾注册资本约10亿美元，排名第六。

疫情过后供应链转移趋势给越南带来了许多机会。然而，当中国投资大量涌入越南时，也引起了担忧，如中国企业选择投资越南是为了逃避原产地问题，以及有关过时技术或环境污染的担忧。

越南政府总理范明政在出席越中投资贸易合作论坛时强调：“我们希望能够吸引有选择性、高效、可持续的外国投资项目并优先质量、技术和环境保护。”这是越南对吸引包括中国在内的外国投资者传递出的重要信息。（完）